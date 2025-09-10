대중문화교류위원장에 박진영… “K팝 기회 살릴 것”

이재명 대통령은 9일 대통령 직속 기구로 대중문화교류위원회를 신설하고, 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서를 공동위원장으로 내정했다. 중앙선거관리위원 후보자로 위철환 변호사를 지명하고, 대통령 직속 국민통합위원회 위원장으로는 이석연 전 법제처장을 지명했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑에서 박 대표 내정 사실을 발표하며 “박 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝 세계화를 위해 노력해 왔다”며 “전 세계인들이 우리 대중문화를 더 많이 즐기고, 우리 역시 외국의 다양한 문화를 접하면서 문화가 꽃피는 대한민국을 만드는 데 기여할 것”이라고 인선 배경을 설명했다.

강 실장은 또 “이번 인선은 최근 ‘K팝 데몬 헌터스’ 등의 인기가 높아지는 상황과 맞물려 ‘이런 시점에 도대체 대한민국 정부는 무엇을 하고 있느냐’는 세계인의 궁금증에 대한 화답이기도 하다”고 덧붙였다. 박 대표는 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 공동위원장을 맡게 된다.

박 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 여러 면에서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했지만, 지금 K팝이 너무나도 특별한 기회를 맞이했고 이 기회를 꼭 잘 살려야만 한다는 생각에 결심하게 됐다”고 밝혔다.

그는 “2003년 무작정 미국으로 건너가 미국 음반사들에 우리 가수들의 홍보자료를 돌릴 때, 2009년 원더걸스가 한국 가수 처음으로 빌보드 핫 100 차트에 진입했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다. K팝이 전 세계에서 사랑받는 것”이라고 강조했다. 이어 “현장에서 일하면서 제도적 지원이 있었으면 좋겠다고 생각됐던 부분들을 잘 정리해서 실효적인 지원이 갈 수 있도록 하고, 후배 아티스트들이 더 좋은 기회를 많이 얻을 수 있도록 열심히 노력하겠다”고 포부도 밝혔다.

중앙선거관리위원으로 지명된 위 후보자는 대한변호사협회 최초의 직선제 회장을 지낸 30여년 경력의 법조인으로, 이 대통령과 사법시험·사법연수원 동기로 친분이 두터운 것으로 알려졌다. 강 실장은 “선거를 부정하는 무차별적인 음모론으로부터 민주적 절차를 보호하고 국민에게 신뢰받는 선관위를 만들어갈 적임자”라고 평가했다.

강 실장은 부총리급인 국민통합위원장으로 지명된 이 위원장에 대해 “이명박정부에서 법제처장을 역임한 법조인”이라며 “모든 국민을 아우르겠다는 대통령의 뜻에 따라 국민을 하나로 모으고, 사회갈등을 치유하는 역할을 할 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 또 장관급인 국가건축정책위원장으로는 민주당 출신 김진애 전 의원을 선임했다. 김 위원장은 서울대 건축과를 졸업하고, 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 도시계획 박사 학위를 받았다. 서울시 건축위원, 행정중심복합도시건설 추진위원과 국회 국토교통위원 등을 지냈다.

강 실장은 이날 브리핑에서 조성주 한국법령정보원장을 인사수석비서관으로 내정했다고 발표했다. 대통령실은 조 수석의 임명을 계기로 대통령실 직제 개편도 할 예정이다. 이 대통령 취임 100일을 앞두고 인사 검증 시스템을 강화하려는 의도로 풀이된다.

이 대통령은 이날 차관급 인사도 단행했다.

여성가족부 차관에는 정구창 전 여가부 기획조정실장이 임명됐다. 재외동포청장에는 더불어민주당에서 3선 의원을 지낸 김경협 전 의원이 발탁됐다. 국가공무원인재개발원장에는 임채원 경희대 인류사회재건연구원 자문위원이, 대도시권광역교통위원장에는 김용석 의정부도시공사 사장이 각각 임명됐다.

