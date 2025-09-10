충북도 “도청 광장 오송 참사 조형물 정상 추진”

충북도가 도의회에서 예산이 전액 삭감된 도청 광장 오송 궁평2 지하차도 참사 조형물 설치를 정상적으로 추진하겠다는 의지를 밝혔다.



신성영 충북도 재난안전실장은 9일 기자들과 만난 자리에서 “오송 궁평2지하차도 참사 조형물 예산이 도의회 상임위원회에서 삭감된 것은 장소의 문제와 도민 의견 수렴이 필요하다는 이유”라며 “예산결산위원회에서 충분한 설명으로 예산을 반영해 사업이 정상적으로 추진될 수 있게 노력하겠다”고 말했다. 신 실장은 “앞으로 유가족 등과 지속한 협의를 통해 이 사업을 진행하겠다”고 덧붙였다.



충북도의회 건설환경소방위원회는 전날 열린 428회 임시회 2차 회의에서 이 사업 예산 5000만원을 전액 삭감했다. 건소위 소속 한 도의원은 “오송 궁평2지하차도 참사 추모 조형물 설치 필요성에 공감한다”며 “조급히 추진하기보다 다양한 의견 수렴이 선행돼야 한다”고 말했다. 또 다른 도의원은 “공청회 등을 통한 유가족과 도민 의견 수렴 절차가 필요하다”며 “단순한 조형물 설치가 아닌 교육·상징적 공간으로 활용할 수 있게 종합적 검토와 사회적 합의를 거쳐 추진하는 게 타당하다”고 강조했다.



오송참사유가족·생존자협의회 등은 이날 발표한 ‘충북도의회의 오송참사 추모 조형물 설치예산 전액삭감 규탄한다’는 제목의 보도자료에서 “단순히 예산삭감이 아니라 유가족의 뜻을 짓밟고 참사의 고통을 외면한 무책임한 결정”이라고 주장했다. 협의회는 이어 “추모 조형물 설치 계획은 도와 유가족이 충분한 협의를 거쳐 합의한 내용이고 유족들의 뜻을 반영해 도청사 연못 정원으로 설치 위치를 정한 사안”이라며 “더는 논쟁이 불필요한 사안”이라고 설명했다. 그러면서 “오송 참사 희생자에 대한 추모는 지자체가 감당해야 할 최소한의 도리”라며 “도의회 예결위는 추모 조형물 설치예산을 즉각 복원해야 한다”고 했다.



앞서 도는 오송참사 현장인 궁평2지하차도 입구에 추모 현판 설치를 추진했다. 이는 인근 주민 반발로 연기됐고 이후 KTX 오송역과 참사 현장 인근 공원에 추모비 설치 방안을 검토하다가 철도공단과 청주시 등의 난색으로 결론을 내지 못했다.

청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com

