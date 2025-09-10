첫 소형 EV 콘셉트카 선보여… ‘풀라인업’으로 글로벌 공략

현대자동차가 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 유럽 최대 모빌리티쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 소형 전기차(EV)의 새로운 방향성을 담은 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리(Concept THREE)’를 처음 공개했다. 유럽과 북미에서 선호하는 해치백 형태의 개성 있는 디자인에 소형으로 만들어 전기차 라인업을 확대하고 글로벌 시장을 공략한다는 계획이다. 내연기관차에서 전기차로의 전환 속도가 빠르고 해치백 차량에 대한 수요도 큰 유럽 시장에서 콘셉트 쓰리를 선보이면서 자사 전기차 전용 브랜드 ‘아이오닉’의 위상을 제고하겠다는 의지도 담겼다.

콘셉트 쓰리는 아이오닉 브랜드의 첫 소형 EV 콘셉트카다. 그간 현대차는 2019년 준중형 EV 콘셉트카 ‘45’와 2020년 중형 EV 콘셉트카 ‘프로페시’, 2021년 대형 EV 콘셉트카 ‘세븐’ 등을 공개한 뒤 아이오닉 5, 아이오닉 6, 아이오닉 9을 차례로 출시해 왔다. 이번 콘셉트 쓰리 공개로 아이오닉 라인업은 준중형, 중형, 대형에 이어 소형 차급까지 확장된다.

9일(현지시간) 독일 뮌헨 ‘IAA 모빌리티 2025’ 오픈스페이스 내 마련된 현대자동차 부스에서 최초로 공개된 아이오닉 브랜드 소형 전기차(EV) 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’의 모습. 현대차 제공

자비에르 마르티넷 현대차 유럽대권역장&유럽권역본부장은 이날 IAA 모빌리티 오픈스페이스 내 현대차 부스에서 진행된 콘셉트 쓰리 발표 행사에서 “(소형 차급) 양산차의 공식 명칭은 2026년 봄에 공개될 예정”이라며 “지금은 아직 개발 단계이기 때문에 ‘콘셉트’라는 이름을 사용하고 있다”고 밝혔다.

이날 행사장에는 콘셉트 쓰리 실물을 확인하고 현대차의 유럽 시장 전략을 듣기 위한 전 세계 취재진으로 북새통을 이뤘다. 마르티넷 본부장은 “2027년까지 유럽에서 판매되는 모든 현대차 모델은 최소한 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차 또는 수소차 파워트레인 등 전동화 중심으로 가게 될 것”이라고 언급했다.

현대차가 9일(현지시간) ‘IAA 모빌리티 2025’에서 공개한 아이오닉 브랜드의 첫 소형 EV(전기차) 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’ 내장 이미지. 현대차 제공

대중 앞에 첫선을 보인 콘셉트 쓰리는 철 소재 본연의 강인함과 아름다움을 강조하는 현대차의 새 디자인 언어 ‘아트 오브 스틸(강철)’이 적용돼 강인하면서도 역동적인 실루엣을 연출했다. 외장 색상은 메탈 소재의 고유한 색감을 표현한 ‘텅스텐 그레이’ 색채를 채택함으로써 아트 오브 스틸을 바탕으로 한 외관의 조형미를 한층 더 강조했다. 실내에는 전반적으로 곡선구조를 적극 활용해 부드럽고 편안한 분위기를 형성했다.

현대차는 “콘셉트 쓰리에는 ‘BYOL 위젯’을 통해 사용자 중심의 레이아웃을 구현하고 모든 기능을 편리하게 사용할 수 있도록 했다”며 “평상시 운전석 대시보드에 배치돼 있는 BYOL 위젯은 시동을 켜는 순간 스티어링휠 쪽으로 부드럽게 다가와 운전자에게 직관적인 인터페이스를 제안한다”고 전했다. BYOL 위젯은 사용자가 자신의 취향, 라이프스타일 등에 맞춰 주행에 필요한 다양한 기능을 자유롭게 커스터마이징할 수 있도록 하는 콘셉트 디자인이다.

올해 IAA 모빌리티에 참가한 기아도 뮌헨 루트비히 거리에 전시관을 마련하고 ‘더 기아 콘셉트 EV2’ 등을 소개했다. 콘셉트 EV2는 기아의 소형 스포츠유틸리티차(SUV) EV2의 콘셉트 모델로, 2026년 양산형 모델의 유럽 출시를 목표로 하고 있다.

뮌헨=이강진 기자 jin@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지