LG전자, SDV 시대 선도 비전 제시

9일(현지시간) 본격 개막한 유럽 최대 모빌리티쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’에 LG전자도 참여해 SDV(소프트웨어 중심 차량) 전략과 자사만의 강점을 소개했다. LG전자는 새 글로벌 파트너들과의 협업 계획도 공개하며 SDV 시대를 향한 자신감을 내비쳤다.



은석현 LG전자 VS사업본부장(부사장)은 이날 독일 뮌헨 IAA 모빌리티 전시장인 ‘메쎄 뮌헨’에서 ‘차량 내 경험의 재정의: 왜 콘텐츠 생태계가 중요한가’라는 주제로 콘퍼런스를 열었다. 그는 차량을 단순한 이동수단이 아닌, 사용자 경험 중심의 ‘바퀴 달린 생활공간’으로 만들겠다는 자사 미래 모빌리티 비전을 제시했다.

은석현 LG전자 VS사업본부장이 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 ‘차량 내 경험의 재정의’를 주제로 한 콘퍼런스를 진행하고 있다. LG전자 제공

은 본부장은 자사 비전을 실현하기 위한 핵심 솔루션 중 하나인 ‘차량용 웹OS(webOS) 콘텐츠 플랫폼’(ACP)을 강조했다. 그는 “전 세계 2억4000만대 이상의 스마트TV에 적용된 웹OS를 기반으로 한 차량용 독자 플랫폼으로, 집에서 즐기던 엔터테인먼트 경험을 차량에서도 이어갈 수 있도록 설계했다”며 “다양한 콘텐츠 업체들과 협업을 지속 강화해 풍부하고 확장 가능한 서비스 생태계를 구축하고, 2030년까지 누적 2000만대에 차량용 웹OS 콘텐츠 플랫폼을 공급하며 SDV 시장을 선도하겠다”고 말했다.



은 본부장은 엑스박스(Xbox), 줌(Zoom)과의 파트너십 체결 소식도 처음 공개했다. 마이크로소프트의 게임 사업을 담당하고 있는 엑스박스와의 파트너십을 통해 LG전자는 차량용 웹OS 플랫폼에 ‘엑스박스 게임 패스’ 서비스를 추가한다.



글로벌 화상회의 솔루션인 줌도 LG전자의 차량용 웹OS 플랫폼에 ‘네이티브 애플리케이션(앱)’ 형태로 추가해 이동 중에도 차량 내에서 화상회의를 진행하며 업무를 효과적으로 처리할 수 있도록 한다.

뮌헨=이강진 기자

