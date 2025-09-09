"멋진 비밀이 되길"…美 의회, 엡스타인에 보낸 '트럼프 외설 편지' 공개

도널드 트럼프 미국 대통령이 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인의 50번째 생일을 맞아 보낸 ‘외설적 편지’가 미국 하원에서 공개됐다. 트럼프 대통령이 지난 7월 월스트리트저널(WSJ) 보도에 “가짜뉴스”라며 100억달러(약 14조원) 소송으로 결백을 주장했던 편지다.



미 하원 감독위원회는 8일(현지시간) 엡스타인 유산 공동집행인 변호사들이 제출한 엡스타인의 ‘2003년 생일책’에 실린 트럼프 대통령의 편지를 공개했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), '엡스타인 생일책'에 포함된 트럼프 명의의 축하편지. AP연합뉴스·미국 하원 감독위원회 공개 자료

편지에는 여성 나체 윤곽선과 함께 ‘도널드’와 ‘제프리’가 대화하는 문장이 적혀 있고, 끝에는 “생일 축하해, 그리고 하루하루가 또 다른 멋진 비밀이 되길”이라는 문구가 담겼다. 편지 끝부분에는 ‘도널드 J 트럼프’라는 이름과 함께, 트럼프 대통령의 필체와 흡사한 ‘Donald’ 서명도 적혔다.



WSJ는 트럼프 대통령이 타자로 생일축하 메시지를 입력해 이를 인쇄한 뒤, 그 위에 직접 그림을 그리고 서명한 것으로 보인다고 설명했다. 이에 대해 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “트럼프 대통령은 그림을 그리거나 서명한 적이 없으며, 법률팀이 언론사를 상대로 소송을 이어갈 것”이라고 밝혔다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 7월 해당 편지의 존재를 알린 WSJ 보도에 대해 “나는 그림을 그리지 않는다. 특히 여성 그림은 더더욱 아니다”라며 부인해왔다.



특히 이날 트럼프 대통령이 30년 전 추행 피해자에게 1000억원대의 명예훼손 위자료를 지급해야 한다는 항소심 법원 결정까지 나오면서 도덕성 타격은 불가피할 것으로 보인다.



미 뉴욕 관할 연방고등법원 재판부는 트럼프 대통령이 패션 칼럼니스트 E 진 캐럴에게 명예훼손 위자료 8330만달러(약 1155억원)를 지급해야 한다는 원심 결정을 유지한다고 판단했다. 캐럴은 1996년 트럼프 대통령으로부터 성폭행을 당했다며 손해배상 청구소송을 제기해 2023년 5월 승소했고, 이를 부인해온 트럼프 대통령에게 별도의 명예훼손 위자료 지급 소송을 제기한 바 있다.

