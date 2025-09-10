삼성SDI, 美 ESS 시장 공략 박차

삼성SDI가 미국 라스베이거스에서 개막한 북미 최대 재생에너지·전력산업 전시회 ‘RE+ 2025’에서 에너지저장장치(ESS) 신제품을 공개했다.



삼성SDI는 9일 RE+ 2025에 참가해 삼성SDI ESS 라인업인 ‘삼성배터리박스(SBB)’ 신제품을 공개했다고 밝혔다. SBB는 20피트 크기 컨테이너에 배터리와 안전장치 등을 설치한 전력용 ESS 배터리 솔루션으로 전력망에 바로 연결이 가능해 편의성이 높다.

삼성SDI는 9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막한 북미 최대 에너지산업 전시회 'RE+(Renewable Energy Plus) 2025'에 참가해 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에 최적화된 차세대 배터리 제품 라인업을 전격 공개했다. 삼성SDI 제공

이번에 공개한 신제품은 SBB 1.7과 SBB 2.0 두 가지다. SBB 1.7은 삼원계 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리를 탑재한 제품으로 전 모델인 SBB 1.5와 비교해 크기는 같지만 에너지 밀도가 향상되고 용량이 약 17% 늘어났다. SBB 2.0은 SBB 라인업으로는 처음으로 리튬인산철(LFP) 배터리가 탑재됐다. 소재와 극판 기술을 차별화해 기존 LFP 배터리의 단점인 낮은 에너지 밀도를 개선하고 안전성과 가격경쟁력 등 장점을 높였다. 회사에서 독자 개발한 열폭주 차단용 소화 기술과 인공지능(AI) 기반의 사전 고장 진단, 수명 예측 알고리즘 등을 집약해 업계 최고 수준의 안전성과 수명을 확보한 ESS 제품이라고 삼성SDI는 소개했다.



최근 미국 인플레이션감축법(IRA)으로 ESS 보조금을 받기 위한 현지 생산 조건이 강화되고 관세 영향으로 공급망 리스크가 커지면서 삼성SDI는 이번 신제품을 현지에서 생산해 고객 수요에 대응할 방침이다. 미국에서는 ESS 시장이 급성장 중이다.

박유빈 기자 yb@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지