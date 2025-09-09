대구보건대학, 한일 방사선기술교육 하계 교류회 참가

대구보건대학교는 방사선학과가 최근 일본 규슈에서 열린 ‘한일 방사선기술교육 하계 교류회’에 참가해 연구 성과를 발표하고 양국 간 학술 교류를 성공적으로 마쳤다고 9일 밝혔다.

한달빛글로컬보건연합대학과 일본 대학 관계자들이 하계 교류회를 마치고 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

올해 교류회에는 일본 전역 13개 대학과 대구보건대, 광주보건대, 대전보건대 등 한달빛글로컬보건연합대학 방사선학과 교수와 재학생 60여 명이 참석해 보건의료 방사선기술 교육의 미래에 대해 논의했다.

대학은 방사선학과 이나영, 최지아씨, 전문기술석사과정 의료융합방사선기술 전공 배한강·김현지씨가 각각 발표자로 나서 지난 1년간 수행한 연구 성과를 공유하고 토론하는 시간을 가졌다. 이어 양국 교수진은 의료방사선 환자의 안전을 위한 △진단참고수준 △의료 인공지능(AI) △방사선 방어용 기구 등 최신 기술 동향과 현안에 대해 심도 있는 토론을 펼치며 학문적 교류의 장을 넓혔다.

방사선학과 심재구 학과장은 “이번 교류가 단순한 경험을 넘어 글로벌 의료 현장을 선도할 자신감을 다지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

