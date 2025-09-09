“여의도 대통령 보는 듯… ‘명비어천가’만 불러” 장동혁, 정청래 교섭연설 혹평

국민의힘 장동혁 대표는 9일 더불어민주당 정청래 대표의 정기국회 교섭단체 대표연설에 대해 “거대 여당 대표의 품격을 기대했는데 너무 실망스러웠다”고 혹평했다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 강원 강릉시청을 방문해 권성동 의원과 악수하고 있다. 강릉=연합뉴스

장 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “기세는 ‘여의도 대통령’을 보는 것 같았는데, 내용은 거울을 보면서 자기 독백을 하는 것 같았다”며 이같이 말했다.

그는 “민생보다 이념 얘기로 연설이 가득 채워져 있었다”며 “미국에서 구금된 한국 근로자에 대해 미국은 추방이라고 하는데, 사태가 이렇게 된 데 대한 유감이나사과 표명도 없이 ‘명비어천가’만 부르고 자화자찬하기 바빴다”고 비판했다.

또 “어제 대통령께서는 정 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라 주문했다”며 “(정 대표는) 양보는커녕 국민의힘을 없애겠단 얘기만 반복했다”고 했다.

그는 “정 대표가 절대독점은 절대부패한다는 참 좋은 말씀을 하셨는데, 지금 모든 권력을 절대 독점하고 있는 사람은 누구이고 정당은 어느 정당이냐”며 “그래서 거울을 보면서 자기 독백을 하는 것 같았다고 말씀드린 것”이라고 언급했다.

이어 “정 대표가 오늘도 내란특별재판부를 만들겠다고 강조했다”며 “내란특별재판부는 사법부를 근본적으로 흔드는 반헌법적인 발상으로, 이렇게 밀어붙인다면 저는 법원이 비상한 결단을 할 것이라고 다시 한번 말씀드린다”고 말했다.

앞서 정 대표는 이날 오전 열린 국회 본회의에서 교섭단체 대표연설에서 “내란과 절연하라. 내란의 늪에서 빠져나오시라”라고 했다.

이어 “국민들에게 ‘우리가 잘못했다’고 진정 어린 사과를 하라”며 “언제까지 내란당의 오명을 끌어안고 사실 것인가. 이번에 내란 세력과 단절하지 못하면 위헌 정당 해산 심판의 대상이 될지도 모른다”고 했다.

그러면서 “극우적 시각의 낡은 과거의 틀을 깨고 나와 민주주의와 손을 잡아달라”며 “국민의힘의 전향적인 태도 변화를 기대한다”고 주장했다.

그는 “내란 청산은 정치 보복이 아니다. 내란 청산은 권력을 사유화하고 분단을 악용하고 정의의 가면 뒤에서 저질렀던 악행을 청산하자는 것”이라며 “내란 청산은 권력 다툼이 아니다. 국민의 삶을 외면하던 부정부패를 청산하자는 것”이라고 말했다.

이어 “청산되지 못한 과거는 급기야 보수에게 비상계엄 내란을 부추기고, 극우와 손잡게 하고 있다”며 “오히려 완전한 내란 청산은 보수가 진정한 보수를 회복하고, 도덕적으로 부활하는 계기가 될 것”이라고 했다.

더불어민주당 정청래 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 연합뉴스

또 정 대표는 내란에 대한 진상 규명 및 처벌 필요성도 거듭 피력했다. 정 대표는 “내란에 대한 철저한 진상 규명과 책임자 처벌이 그 시작”이라며 “3대 특검법 개정안을 신속히 처리해 무너진 민주주의와 헌법 질서를 바로 세워야 한다. 계엄에 대한 국회의 민주적 통제를 더욱 강화해야 한다”도 했다.

정 대표는 이른바 ‘3대(검찰·사법·언론) 개혁’과 관련 “역사적 임무를 뒤로 미루지 않겠다”며 야권이 이에 협조할 것을 촉구했다. 그는 “개혁에도 골든타임이 있다”며 “개혁은 필요할 때, 그 순간에 이뤄내야 한다”고 덧붙였다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

