구치소 사망 20대 몸 곳곳 폭행 흔적…유족 "진상조사 필요"

최근 부산구치소에 수감 중이던 20대 남성이 숨진 사고와 관련, 유족들이 고인의 몸 곳곳에서 폭행 흔적이 발견됐다며 교정 당국에 철저한 진상규명을 촉구하고 나섰다.

9일 부산구치소와 유가족 등에 따르면 지난 7일 오후 3시쯤 부산구치소 5인실에 수감 중이던 A씨가 화장실에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나, 2시간여 만에 숨졌다.

사진=연합뉴스

해당 병원은 A씨가 복부 장막 파열에 의해 숨진 것으로 판단했고, 검안의는 A씨 몸 곳곳에서 폭행의 흔적이 발견됐다고 밝혔다.

A씨 유족은 “아들이 구치소 화장실에 쓰러져 심폐소생술을 받고 있다는 연락을 받고 급하게 병원으로 달려가 확인했는데, 아들 이마와 입술에 각각 혹과 핏자국이 있었다”고 주장했다. 그러면서 “며칠 전 면회할 당시 아들의 이마에 상처가 생긴 것을 확인했는데, 무슨 일이 있었는지 철저한 진상조사가 필요하다”고 목소리를 높였다.

부산구치소를 관할하는 대구지방교정청은 A씨와 같은 방에 수감된 3명의 수용자가 폭행에 가담한 것으로 보고, 조사에 착수했다.

부산구치소 관계자는 “현재 조사가 진행 중이기 때문에 A씨 사망 사실 외에 아무 것도 알려드릴 수 없다”고 말했다.

한편 교정 당국은 A씨의 정확한 사인을 밝히기 위해 10일 부검을 진행할 예정으로 알려졌다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지