부안 페퍼라이트·솔섬 응회암, 천연기념물 된다

국가유산청은 ‘부안 격포리 페퍼라이트’와 ‘부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조’를 국가지정유산 천연기념물로 지정 예고했다고 9일 밝혔다.

부안 격포리 페퍼라이트. 국가유산청 제공

페퍼라이트는 화산암과 퇴적암이 파편처럼 한데 섞인 암석이다. 뜨거운 용암이 물이나 습기를 머금고 굳지 않은 퇴적물을 지나가면, 용암 열기로 퇴적물 내 수분이 끓어오른다. 이때 수증기가 폭발하면서 퇴적물과 용암이 뒤섞이고 굳어져 만들어지는데, 그 모습이 마치 후추를 뿌린 것 같이 보인다고 붙여진 이름이다. 변산반도 서쪽 끝 적벽강 해안가 절벽에 있는 페퍼라이트는 일반적인 암석 경계를 따라 생선된 얇은 띠 형태가 아니라, 국내에서 보기 드물게 두꺼운 규모로 산출돼 지질유산으로서 가치가 높다.

부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조. 국가유산청 제공

솔섬은 후기 백악기 약 8700만년 전 화산 활동으로 만들어졌다. 솔섬 하부 응회암에는 포도송이와 같은 다량 구상구조가 발견된다. 응회암이 단단히 굳기 전 많은 유용광물이 녹아있는 뜨거운 용액인 열수가 모암을 뚫고 지나가면서 열수 내 철산화물이 침전되는 과정에서 만들어진다.

국가유산청은 ‘부안 격포리 페퍼라이트’, ‘부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조’에 대해 30일간의 예고기간 중 수렴된 의견을 검토하고 자연유산위원회의 심의를 거쳐 천연기념물로 지정할 예정이다.

박세준 기자 3jun@segye.com

