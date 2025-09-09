지역 발전에 헌신한 칠곡 청년, 과로로 사망…SNS서 추모 물결

발전에 힘쓰던 40대 청년이 과로로 세상을 떠나자 애도 물결이 이어지고 있다.

칠곡군 주민 이용화(41)씨는 청년의 역할을 강조하며 지역 사회 봉사에 매진해왔다. 이씨는 “지역이 살아야 나도 산다”는 말을 자주 했다. 축산 유통업에 종사하면서도 지역 상권을 살리기 위해 직접 가게를 찾아 사진을 찍어 사회관계망서비스(SNS)에 올리고, 어려움을 겪는 소상공인을 응원했다.

그는 군과 협력해 왜관시장 관련 공모사업과 행사를 도왔고, 여러 단체에도 참여하며 지역 발전에 힘을 보탰다. 주변 상인들은 “힘든 상황에도 늘 웃으며 도와주던 사람이었다”고 그를 회상했다.

이씨는 2주 전부터 몸의 이상을 느껴 병원을 찾고 투약을 시작했으나 지난 끝내 세상을 떠났다. 그는 5살, 7살, 10살 세 아이의 아버지이기도 했다.

김재욱 군수는 “칠곡의 상권을 살리고 지역 발전을 위해 누구보다 앞장섰던 인물이 너무 일찍 우리 곁을 떠났다”며 “그의 헌신을 기억하며 지역 사회와 함께 뜻을 이어가겠다”고 추모했다.

온라인에서도 그를 향한 추모가 이어지고 있다. 특히 군을 중심으로 SNS에는 수백 건이 넘는 추모 글이 올라오며 고인의 죽음을 안타까워하고 있다.

생전 함께했던 이들은 “항상 먼저 달려와 도와주던 친구였다” “끝까지 의리를 지킨 사람”이라고 글을 남겼다. 일부는 고인의 마지막 게시글을 공유하며 “따뜻한 마음은 여전히 살아 있다”고 전했다.

칠곡=배소영 기자 soso@segye.com

