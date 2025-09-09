“아이폰17 공짜? 다 낚시입니다” [수민이가 궁금해요]

방송통신위원회가 출시를 앞둔 애플 ‘아이폰17’의 사전 예약을 앞두고 허위·기만 광고 등으로 인한 이용자 피해가 발생할 수 있다며 주의를 당부했다.

방통위는 신규 단말기 출시에 따른 사전 예약 기간(12~18일) 동안 일부 대리점·판매점 등 유통점을 중심으로 휴대전화 지원금 등에 대한 잘못된 정보로 고객을 유인하는 행위 등이 우려된다고 9일 밝혔다.

애플의 스마트폰 '아이폰 17시리즈'. 연합뉴스

유통점이 사회관계망(SNS) 등의 판매채널을 통해 최신 스마트폰을 저렴하게 구매할 수 있다고 거짓·속임수 광고를 하거나 단말기 지원금 지급 조건 등과 관련해 사실과 다른 정보로 고객을 유인하는 경우가 있을 수 있다고 방통위는 전했다.

특히 ▲온라인 허위·기만 광고를 통해 유통점 확인이 불분명한 장소로 고객을 유인하는 행위 ▲온라인 미승낙 유통점이 인터넷주소(URL)를 통해 휴대전화를 개통시키는 행위 ▲계약서에 선택약정 할인과 추가 지원금 등 구입 비용을 구분해 명시하지 않고 판매하는 행위 등에 대해 주의를 당부했다.

또 이용자에게 추가 지원금을 지급하기로 했으나 약속을 지연하는 행위도 우려했다.

이러한 피해를 예방하기 위해 구매자는 온라인 판매점이 온라인 사전 승낙서를 게시하고 광고하는지 확인이 필요하며, 대면 판매점을 방문할 때도 온라인 광고 주소지와 동일한지 확인할 필요가 있다고 방통위는 당부했다.

사전승낙은 이동통신사 대리점이 판매점과 거래를 맺기 전 일정 요건을 충족한 판매점에 개통 권한을 부여하는 제도로, 관련 인증표시가 부여된다.

애플의 스마트폰 '아이폰 16시리즈'. 뉴스1

아이폰16 시리즈. 애플 제공

방통위는 또 이용자들이 온라인으로 단말기를 계약할 때 계약 내용과 할부 조건, 지원금 지급 내용 및 지급 시기, 부가서비스 등 계약 내용의 중요 사항을 꼼꼼히 확인하고 최종 계약서를 반드시 확인해 보라고 요청했다.

단말기 구매나 이동통신서비스 가입 과정에서 피해를 본 이용자는 이동통신사 고객센터나, 정보통신진흥협회 이동전화 불공정행위 신고센터 등을 통해 지원받을 수 있다.

