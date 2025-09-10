제주신화월드 랜딩카지노 ‘레스에이(Les A)’로 상호 변경

제주신화월드 복합리조트 내 외국인전용카지노인 랜딩 카지노가 레스에이(Les A)로 이름을 변경했다고 9일 밝혔다.

레스에이 카지노 입구. 레스에이 카지노 제공

람정엔터테인먼트코리아(이하 LEK)에 따르면 새 경영진 출범과 함께 브랜드 이미지 재정립을 위해 상호를 바꿨다.

레스에이 카지노는 그 동안 구축해온 고객 데이터 베이스와 영업 경험 등을 바탕으로 고품격 서비스를 제공하고 사업 역량 강화에 나선다.

레스에이 카지노 로고. 레스에이 카지노 제공

레스에이 카지노는 새로운 기업 로고(CI)도 공개했다. 레스에이는 프랑스어로 ‘the A’를 뜻한다. 첫 번째 알파벳이자 ‘first’, ‘best’라는 뜻을 담고 있다. 포커카드 ‘Ace’처럼 업계를 선도하고 고객에게 최상의 서비스를 선보이겠다는 미래 지향성을 담았다.

레스에이 카지노는 일본 등 동북아시아 시장 공략에 박차를 가하고 신규 시장 개척에도 힘을 쏟을 예정이다. 다양한 고객층을 확보하기 위해 세계에서 가장 권위 있는 포커 대회 중 하나로 꼽히는 트라이톤 포커 대회 등 대형 이벤트를 23일까지 진행하고 있다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

