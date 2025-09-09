이번엔 영등포?…광명·금천 이어 ‘KT 소액결제’ 피해 확산하나

서울 종로구 KT광화문 빌딩. 뉴시스

경기 광명시와 서울 금천구에서 KT 소액결제 해킹 피해 건수가 늘어나는 가운데, 지난달 서울 영등포구에서도 비슷한 사건이 발생한 것으로 확인됐다.

8일 경찰에 따르면, 영등포경찰서는 지난달 6일 오후 2시쯤 한 KT 이용자가 휴대전화 상품권 결제로 49만5000원이 빠져나갔다는 신고를 접수했다.

다만 피해자가 결제 후 신속하게 취소하면서 실제 금전 피해로는 이어지지 않았다. 그러나 3만원씩 15차례 분할 결제가 진행된 것으로 알려졌다.

경찰은 수사에 착수했으나 용의자를 특정하지 못해 이달 초 사건을 종결했다.

광명시와 금천구에서도 지난달 26일부터 KT 이용자들을 상대로 한 소액결제 해킹 피해가 잇따라 발생했다.

지금까지 확인된 피해자는 광명 61명, 금천 13명으로, 총 74차례에 걸쳐 4580만원이 부정 결제된 것으로 확인됐다.

특정 지역과 특정 시간대에 특정 통신사 가입자들의 소액결제 피해가 동시다발적으로 발생한 것은 이번이 처음이다.

범행은 주로 새벽 시간 모바일 상품권이나 교통카드 비용 결제 명목으로 이뤄진 것으로 알려졌다.

또 카카오톡이 갑자기 로그아웃되며 누군가 자신의 계정에 접속해 기존에 발급받은 인증서를 다시 인증하려고 한 흔적도 발견됐다.

피해자들은 악성 링크에 접속하거나 앱을 설치한 적도 없다고 진술했다. 연령대와 휴대전화를 개통한 대리점도 다양한 것으로 확인됐다.

KT 소액결제 사건 전담수사팀을 구성한 경기남부경찰청은 이번 영등포 사건과 광명·금천 사례의 연관성을 조사할 계획이다.

KT는 휴대전화 결제대행(PG)사와 협의해 상품권 판매업종 결제 한도를 일시적으로 축소했다.

이와 함께 추가 결제 피해가 없도록 비정상 패턴 탐지를 강화하는 한편, 피해 기간에 해당 지역에서 비정상 소액결제 거래를 감지한 고객에게 개별 연락을 통해 상담을 제공한다.

