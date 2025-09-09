현대로템, 순환경제 선도기업 대통령 표창 수상

현대로템의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영활동이 산업계 순환경제를 선도하고 있다.

현대로템은 전북 김제시 김제실내체육관에서 진행된 ‘제19회 순환경제 선도기업 대상’에서 대통령 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.

정보근(왼쪽 두 번째) 현대로템 생산본부장 전무가 전북 김제시 김제실내체육관에서 진행된 ‘제19회 순환경제 선도기업 대상’에서 대통령 표창을 받은 후 임직원들과 기념촬영을 하고 있다. 현대로템 제공

순환경제 선도기업 대상은 환경부 산하 한국환경공단 주관으로 산업 폐기물 감량과 재활용 활성화로 지속 가능한 산업 생태계를 조성하는데 기여한 기업에 수여한다.

환경부는 자원 순환의 중요성과 자원 절약에 대한 전 국민적 참여·공감대 형성을 위해 매년 9월6일을 자원순환의 날로 지정했다.

현대로템은 재활용 확대와 폐기물 저감, 환경관련 인증, 신기술 개발 등에서 우수한 평가를 받았다.

특히 사업장 내 제조 공정 중 발생하는 폐합성수지(폐플라스틱) 폐기물을 고형 연료로 재활용이 가능하도록 분리 작업을 실시한 것이 좋은 평가를 받았다.

또 폐기물보관장에서 수작업을 통한 2차 분리작업으로 폐기물 발생을 최소화하기도 했다.

이를 통해 최근 3년 사이 창원공장의 폐합성수지 폐기물 배출량은 95t 줄고, 재활용률은 70.4%p 증가했다.

현대로템은 바이오가스 기반의 수소 추출기를 개발해 폐기물 저감과 온실가스 감축 효과를 동시에 거두고 있다.

현대로템이 제작한 수소 추출기는 하루 최대 약 600kg의 99.995% 고순도 수소 생산이 가능하며 연 최대 60t의 메탄가스 감축, 77t의 이산화탄소 포집으로 자원순환형 수소 생태계를 구축하는데 기여했다.

이밖에도 고효율 설비 도입과 녹색 제품 구매, 경남형 탈플라스틱 순환경제 전환 기업에 참여하는 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

현대로템은 폐기물 재활용 방안을 다각화해 글로벌 안전규격 인증인 ‘폐기물 매립 제로(ZWTL)’ 취득을 추진하는 한편 재활용 부품 확대를 통해 순환경제에 기여한다는 계획이다.

현대로템 관계자는 “사업 운영 과정에서 발생하는 폐기물을 줄이고 효율적으로 처리하기 위해 폐기물 관리와 재활용을 위한 정책을 운영 중”이라며 “앞으로도 순환경제 실현과 ESG 경영을 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

