최악 가뭄을 견디는 강릉 사람들의 슬기로운 물 절약 생활

최악의 가뭄으로 강릉지역 생활용수의 87%를 공급하는 상수원 오봉저수지의 저수율이 맨바닥을 드러내며 연일 역대 최저치를 갈아 치우는 가운데 강릉시민들의 슬기로운 물 절약 운동이 눈길을 끌고 있다.

햇반과 나무젓가락 등 일회용품으로 식사. 소셜미디어 캡처

오봉저수지 저수율은 8일 오후 현재 12.5%로 떨어졌고, 비가 내리지 않는다면 4주 내 5% 이하로 하락할 것이라는 절망적인 전망까지 나왔다.



특히 지난 6일 오전부터 홍제정수장 급수구역의 아파트, 대형 숙박시설 등 대규모 수용가 124곳을 대상으로 제한급수를 실시하면서 단수 사태가 곳곳에서 속출하고 있다.



이런 가운데 수돗물을 조금이라도 줄이기 위한 시민들의 슬기로운 물 절약 운동이 화제다.



한 직장인은 "가뭄이 심각하다, 뭔가 조금이라도 보태자는 생각에 머리를 제법 짧게 잘랐다"며 "물을 덜 쓸 수 있겠지"라는 글을 소셜미디어에 올렸다.

물통에 지하수 받는 모습. 독자 제공

이틀 치 물탱크를 나흘 동안 쓰라는 시의 조치에 단수를 우려한 한 아파트 주민은 "수돗물을 덜 쓰기 위해 20ℓ짜리 물통 2개를 각 6천원에 사 강릉 외곽의 지하수가 있는 지인 농장에서 물을 받아왔다"고 밝혔다.



그는 "아파트 물 공급이 시간제 공급으로 바뀌거나 단수 사태 발생 가능성이 크다"며 "수돗물을 미리 받아 놓으면 결국 다른 주민이 피해를 보게 돼 화장실 물로 쓰고자 물통을 구입해 지하수를 받아왔다"고 말했다.



오봉댐 물 고갈이 아주 조금이라도 늦춰지도록 생수를 먼저 사용한다는 시민들이 많았다.



또 다른 주민은 '강릉 가정집에서 식사하는 방법'이라며 설거지가 필요 없는 일회용 그릇에 나무젓가락으로 햇반을 먹는 사진을 올리기도 했다.



한 꽃집 주인은 "식물에 주는 물은 에어컨 실외기 물 모아서 사용하고 있다. 물 많이 못 줘서 미안하다"며 최악 가뭄 속 꽃집 생존기를 소개했다.

에어컨 실외기 물 받는 모습. 소셜미디어 캡처

이 밖에도 시민들은 "눈에 보이는 모든 통에 물 담아 놓고 세탁기나 건조기에서 나온 물도 받아서 화장실용으로 쓰고 있다", "일회용 식기 사용하고 청소도 물티슈로 하고, 빨래 줄이려고 운동 쉬었다" "잘 마르는 드라이 피트 같은 운동복 입고 출근했다"고 소개했다.



단수가 현실로 나타나면서 "생수로 설거지했다" "일회용품 햇반을 먹었다"는 사례는 이제 강릉에서는 흔한 일상이 되고 있다.



한편 소방청은 8일부터 최악의 가뭄피해가 이어지는 강릉지역에 2차 국가소방동원령을 발령, 소방차량 70대가 급수 지원에 동원되고 군부대와 지자체 등의 지원으로 연일 대대적인 운반급수가 시행 중이다.

