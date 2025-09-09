‘尹 구치소 특혜’ 어디까지 밝혀질까…경찰, 7건 병행 수사 [사건수첩]

윤석열 전 대통령이 구치소에 머물며 특혜를 누린다는 의혹과 관련해 경찰이 수사에 착수했다. 경찰은 법무부와 시민단체 등이 고발한 사건 7건을 모아 병행 수사에 나선 것으로 알려졌다.

윤석열 전 대통령. 뉴스1

8일 경기남부경찰청은 이른바 ‘윤석열 구치소 특혜 의혹’과 관련한 사건들을 광역수사단 산하 반부패·경제범죄수사대로 모두 이관했다고 밝혔다.

법무부가 고발한 사건은 강의구 전 대통령실 부속실장이 구치소장의 허가 없이 교정시설 내 보안구역에 휴대전화를 반입했다는 내용이다. 법무부는 윤 전 대통령이 서울구치소 수용 중(1월 15일~3월 8일·53일) 특혜를 봤다는 여러 의혹이 국회와 언론 등을 통해 나오자 실태조사를 벌인 뒤 지난 3일 강 전 실장을 경찰에 고발했다.

경찰은 윤 전 대통령과 관련된 법무부의 구치소 운영 감찰 이후 닷새 만에 구치소 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사하는 등 수사를 본격화하고 있다.

경기남부경찰청.

경찰 관계자는 “법무부 등 관계기관을 대상으로 (서울구치소) 실태조사 자료 등을 요청했다”며 “고발인 조사와 자료 분석 결과를 토대로 수사할 계획”이라고 밝혔다.

경찰은 촛불단체 시민행동 등 시민단체와 시민들이 김현우 전 서울구치소장을 상대로 낸 고발장 6건에 대한 수사도 병행하고 있다. 해당 고발 사건은 구치소 측이 특별검사팀의 윤 전 대통령 체포 영장 집행 당시 비협조, 더불어민주당의 해당 폐쇄회로(CC)TV 열람 요구에 대한 거부 등 부적절한 대응을 했다는 내용이 담겨 있다.

한편, 경찰은 윤 전 대통령에 대한 특검의 체포영장 집행 당시 구치소 내에서 찍힌 것으로 추정되는 19초짜리 CCTV 영상이 온라인에서 퍼지고 있는 것과 관련, 고발이나 수사 의뢰가 들어오지 않았다고 설명했다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

