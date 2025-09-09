고현정, 아역배우 살렸다 "바닷가서 온몸 던져서 구해"

배우 고현정의 미담이 전해졌다.

아역배우 조세웅의 모친 A씨는 지난 7일 본인 소셜미디어에 "세웅이 생명의 은인, 고현정 배우님"라고 적고 영상을 올렸다.

영상에는 고현정과 조세웅 군이 해변에 나란히 앉아있는 모습이 담겼다.

A씨는 "지난해 '사마귀' 촬영차 갔던 전남 신안 어느 섬마을 바닷가. 바다 보고 흥분한 6세 조세웅. 세웅이가 바다를 보자마자 흥분해 달려가는데 잔잔했던 파도가 갑자기 세웅이를 덮치려는 순간 고현정 배우가 멀리서 번개같이 달려와 구해줬다"고 밝혔다.

이어 "의상도 다 젖으시고 온몸을 던져서 구해주시다니 어찌 감사의 인사를 드려야할지"라며 "엄마인 저는 너무 놀라 정작 얼음이 되었는데 진짜 다시 한번 감사의 말씀을 드려요"라고 밝혔다.

A씨는 "슛(촬영)이 끝나도 계속 세웅이랑 놀아주고 예뻐해 주고. 진짜 천사 같았던 고현정 배우"라고 말했다.

"세웅이가 한동안 고현정 엄마 앓이를 했다. 너무너무 예쁘고 천사 같았다고. 흥미진진한 '사마귀' 앞으로도 많은 시청 부탁드린다"고 당부했다.

한편 고현정 주연 '사마귀: 살인자의 외출'이 지난 5일 첫 방송됐다.

이 드라마는 연쇄살인마 엄마와 형사 아들의 공조 수사를 그린 고밀도 범죄 스릴러다.

'화차' 변영주 감독과 '서울의 봄' 이영종 작가가 의기투합한 작품으로, 고현정은 배우 장동윤과 함께 호흡을 맞췄다.

<뉴시스>

