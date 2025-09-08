외유성 해외연수·연구용역 특혜발주 자정 촉구한 동료 의원 징계 나선 천안시의원들

충남 천안시의원들이 반복된 외유성 해외연수 추진, 의장권한남용, 연구용역 특혜발주 의혹 등을 폭로하고 자정을 촉구한 동료 시의원을 징계할 움직임이다. 다수의 힘에 밀린 해당 의원은 끝까지 싸우겠다는 입장이다.

충남 천안시의회 장혁 의원이 기자회견 등을 통해 의회의 자정노력을 촉구한 자신에 대한 동료의원들의 징계요구안 회부와 관련, “시민 혈세 낭비를 막기 위한 문제제기를 입틀막하려는 시도”라며 강하게 반발했다.

장혁 천안시의원이 8일 천안시청 브리핑실에서 동료 의원들이 자신에 대한 징계요구안을 발의한 것과 관련 입장문을 발표했다.

장 의원은 8일 천안시청브리핑실에서 긴급 입장문을 발표하고 “천안시의회가 자신에게 징계 사유조차 알려주지 않은 채 징계안을 회부했다”며 “김행금 의장의 북유럽 출장과 의장단의 중국 문등시 방문 부적절성을 지적한 기자회견을 문제 삼은 징계안으로 보인다”고 주장했다. 그는 “결국 김 의장은 북유럽 출장을, 의장단은 문등시 방문을 스스로 취소하며 명분 없음을 입증했다”며 “그럼에도 징계안을 추진하는 것은 자정 노력을 포기하고 비판을 막겠다는 선언”이라고 비판했다.

윤리심사자문위원회의 인적 구성도 문제 삼았다. 그는 “윤리 심사 자문위원회의 인적 구성이 김행금 의장이 독단적으로 구성하고 정당인 포함이 의심돼 경찰 수사가 진행 중인 만큼 공정한 심사가 가능할지 의문”이라고 지적했다. 그러면서 “시의원들로 구성된 윤리 특별 위원회의 위원장이 (자신이 문제삼은)문등시 연수의 제안자 2인 중 하나인 A시의원임을 고려하면 해당의원이 포함된 징계안 심사는 공정하고 상식적인 판단을 기대하기는 힘들다”고 문제 삼으며 경찰수사가 진행 중인 윤리심사자문위원회의 재구성, 윤리위원회 회부 시 A시의원의 회피 신청을 요구했다.

장 의원이 긴급 입장문을 발표하는 시간 제282회 천안시의회 임시회중 본회의장에서는 김행금(국민의힘)의장이 대표 발의하고 류제국·배성민·육종영·박종갑(민주당), 노종관·이종만(국민의힘), 무소속 강성기 의원이 공동 발의한 ‘장혁의원 징계 요구안’이 회부돼 가결 처리됐다.

장 의원은 지난 7월 “의회 내부의 부조리와 권력 남용, 그리고 무책임한 예산 집행을 시민 여러분께 고발한다”며 기자회견을 열었다. 이 회견에서 장 의원은 ‘천안시의회 의장단 연수 취소 및 의회 운영에 대한 입장문’을 통해 △반복된 해외연수 추진과 예산낭비 △의장의 권한남용과 책임회피 △ 연구용역 부실 정산 및 특혜 계약 의혹 △의원 학비감면 요구와 주정차 과태료 면제 등 부조리와 갑질을 폭로했다.

장 의원은 동료의원들이 자신에 대한 징계요구안을 발의에 대해 “의회 내 불공정과 비상식에 맞서 굴하지 않고 시민 편에서 계속 싸우겠다”고 강조했다.

