천안시, 치매친화적 사회문화 조성 잰걸음

“유치원에 다니는 손자가 할머니도 꼭 가보셔야 할 곳이 있다는 말을 전해 듣고, 이곳으로 와서 치매진단 검사를 받았는데 여기 오길 너무 잘했습니다.”



지난달 충남 천안시보건소가 운영하는 치매안심센터를 찾았던 김은선(67)씨의 말이다. 김씨가 당시 치매안심센터를 찾게 된 것은 최근 유치원에 다니는 여섯 살 외손자가 엄마를 통해 할머니·할아버지에게 보내온 ‘치매조기검진쿠폰’을 받았기 때문이다.



김씨는 고사리손 손자가 외조부모 건강을 생각해 치매검진을 받아보라고 부탁했는데, 와보지 않을 수가 없었다고 했다. 검사 결과 김씨는 치매 증상이 전혀 없는 것으로 나타났다. 하지만 치매안심센터는 김씨를 그냥 돌려보내지 않고 정기적인 무료 치매 검진 안내와 발병 전 증상 등을 안내하는 등 치매예방을 위한 건강관리법을 안내했다.



천안시가 온 가족이 함께 고통받고 일상마저 무너지게 만드는 치매를 사전에 예방하고 진행을 늦추기 위한 다양한 특화사업을 시행하고 있다. 100세 시대를 맞아 건강 수명을 단축하는 가장 무서운 질병 중 하나로 치매를 지목한 천안시의 치매 대응전략은 ‘예방’과 ‘인식개선’이다.



8일 천안시보건소에 따르면 김씨가 외손자로부터 건네받았다는 치매조기검진쿠폰은 천안시보건소가 유치원과 초·중학교를 찾아가 진행하는 ‘창작그림책을 활용한 어린이 치매인식개선’ 교육에서 참여 어린이들에게 나눠준 것이다. 교육용 창작그림책은 아동·청소년을 대상으로 치매 증상과 이로 인한 이해 못 할 행동들과 가족 간 배려가 있어야 한다는 내용과 함께 치매조기검진쿠폰이 담겨 있다.



천안시는 이와 함께 치매 조기검진 및 진단연계사업, 치매치료관리비 지원, 배회가능 어르신 인식표 보급, 치매환자 공공 후견 지원 등 다양한 치매 관련 정책을 펴고 있다. 시 관계자는 “치매에 대한 올바른 이해를 돕고, 함께 예방하고 극복하는 치매친화적 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

