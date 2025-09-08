입시도 ‘쇼트폼’… 홍보 위해 춤추는 총장

‘입시에 진심’이라며 재학생들과 만든 젊은 국립대학교 총장의 파격적인 춤사위 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 인기를 끌고 있다. 이 사연의 주인공은 박민원 국립창원대 총장이다. 8일 창원대에 따르면 박 총장은 올해 55세로, 국립대 총장 중 가장 젊다. 그는 지난해 2월 총장 취임 이후 ‘젊음’을 앞세워 열정적이고, 파격적인 소통 행보를 보였다.

이번 SNS 영상 제작도 이러한 소통 행보의 연장이다. 10초짜리 쇼트폼 형식의 영상에는 박 총장뿐만 아니라 박상희 입학취업처장도 출연한다. 또 3학년에 재학 중인 미디어커뮤니케이션학과 박려은씨, 2학년에 재학 중인 건축학부 김윤영씨, 김민주씨 등 학생 3명이 출연해 다 같이 춤을 추면서 수험생들에게 수시모집에 지원하라고 홍보한다.

박민원 국립창원대 총장(가운데)이 대학 수시모집 홍보를 위해 재학생들과 함께 찍은 홍보 동영상 한 장면. 국립창원대 제공

반응은 뜨거웠다. 영상이 SNS에 공개된 지 하루 만에 조회 수가 15만회를 넘어서며 소위 ‘대박’을 친 것이다. 대학 측은 영상이 기존의 딱딱한 입시 홍보 방식을 벗어난 게 주효했다고 본다. 학생들이 즐겨보는 쇼트폼 트렌드를 반영한 점이 많은 공감을 얻으며 화제성으로 이어진 것 같다는 설명이다. 김미연 국립창원대 홍보원장은 “젊은 총장의 파격적 소통 행보가 그간 딱딱한 총장 이미지를 벗어난 것이어서 특히 학생들에게 인기가 좋은 것 같다”고 말했다.

대학의 패러다임은 시대에 맞게 변화해야 한다는 게 박 총장의 지론이다. 국립창원대는 박 총장을 필두로 대학본부가 나서 ‘입시를 위해서는 무엇이든 한다’는 정신으로 다양한 디지털 콘텐츠를 제작·배포하고 있다. 공식 SNS 채널을 적극 운영하며 수험생과 학부모, 지역 사회와의 소통을 강화하고 있다.

창원=강승우 기자 ksw@segye.com

