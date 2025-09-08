李 “나도 야당 대표 출신”… 독주 이미지 벗고 ‘협치’ 물꼬 [李대통령·여야 대표 회동]

이재명 대통령이 8일 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 회동하고, 가칭 ‘민생경제협의체’를 구성하기로 합의한 것은 국회, 특히 야당과의 협치의 물꼬를 텄다는 데 의미가 있다. 국민의힘 장 대표가 강성 ‘반탄파’(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)로 분류되고, 민주당 정 대표가 장 대표를 포함한 국민의힘 ‘내란 세력’과의 협치가 불가하다는 입장을 밝히고 있는 상황에서 이 대통령이 중재자 역할을 한 것이란 평가도 나온다.

이 대통령은 한·일, 한·미 정상회담을 마치고 귀국한 지난달 28일 서울공항에 도착한 뒤 우상호 정무수석에게 국민의힘 장 대표를 포함한 여야 지도부 회동을 즉시 추진하라고 지시한 바 있다. 역대 대통령들이 순방 일정을 마치고 여야 지도부에게 순방 성과 등을 설명하는 자리는 과거에도 있었지만, 순방 일정을 마치고 비행기에서 내리자마자 여야 지도부 회동 추진을 지시한 것을 두고 국회 및 야당과의 협치에 강조점을 둔 것이라는 평가가 나왔다. 대통령실은 특히 대통령과 야당 대표 간의 만남을 일컫는 ‘영수회담’이라는 용어에 대해 “과거 권위적인 정치문화에서 쓰던 용어”라며 “‘영수회동 추진 지시’로 표현하는 것은 적절치 않다”고 설명하고 몸을 낮추기도 했다.



이 대통령이 이날 장 대표와 마주 앉은 것은 취임 97일 만이다. 이 대통령은 지난 6월22일에도 취임 후 18일 만에 민주당 김병기 당대표 직무대행 겸 원내대표와 국민의힘 김용태 비상대책위원장, 송언석 원내대표와 회동을 가진 바 있다. 윤석열 전 대통령이 이재명 당시 민주당 대표와 취임 720일 만에 처음이자 마지막으로 영수회담을 한 것과 비교하면 취임 후 100일이 채 안 돼 두 차례에 걸쳐 야당 지도부와 ‘초고속’ 회동을 한 셈이다.

이날은 여야 대표와의 오찬회동 뒤 별도로 장 대표와 단독 회동을 하고, 야당 대표를 예우하기도 했다. 이재명정부가 의석수 170석에 가까운 거대 여당을 등에 업고 ‘독주’를 한다는 지적이 나오는 가운데, 독주 이미지가 아닌 야당과의 ‘협치’를 강조하기 위한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 앞서 국민의힘에서 반탄파 대표가 선출되더라도 대화를 하겠느냐는 질문에 “공식적인 법적인 야당의 대표가 법적인 절차를 거쳐서 선출되면 대화해야 한다”면서 “당연히 대화해야죠. 저는 정청래 여당 대표의 입장과 대통령의 입장은 다르다고 생각한다”고 밝힌 바 있다.



이 대통령은 이날 회동에서도 “저도 야당 대표를 했다. 야당 대표를 하면서 많이 느낀 게 그런 것”이라고 운을 떼고, “정치라고 하는 것이 어쩔 수 없이 자기 지지 계층의 목소리를 낼 수밖에 없는 측면이 있다. 그러나 또 한편으로는 나라 살림을 책임지는 중요한 한 축이기 때문에 저는 야당도 주요한 국가 기관이라고 생각한다”고 말했다. 이 대통령 자신의 야당 대표 경험을 풀어내며 장 대표에게 손을 내민 것으로 풀이되는 대목이다.



이 대통령은 이날 회동에서 ‘국익’을 수차례 강조하기도 했다. 이 대통령은 한·미 정상회담 과정 등을 언급하며 “우리가 다투되, 경쟁은 하되 우리 국민 또는 국가 모두의 이익에 관한 것들은 한목소리를 낼 수 있으면 참 좋겠다”, “우리 국민이 하나의 목소리로 우리 전체 대한민국의 국익, 우리 국민의 복리 증진을 위한 것들을 함께 힘을 모으면 참으로 좋겠다. 그게 대외 협상에 크게 도움이 될 것 같더라”라고 강조했다.

전문가들은 대통령과 여야 지도부 회동 자체에 의미를 부여하면서도 민생경제협의체 구성에 따른 성과 가능성에는 선을 그었다.



박상병 정치평론가는 이날 통화에서 “정치에는 내용도 중요하지만, 형식도 중요하다. 이 난국에서 여야가 머리를 맞대는 것 자체가 중요한 메시지가 있는 것”이라고 말했다. 그러면서 “파국이 나는 것보다 만났다는 것이 중도층을 중심으로 협치에 대한 기대감을 준다”고 덧붙였다. 다만 민생경제협의체에 대해서는 “여당은 여야가 머리를 맞대면서 함께한다는 명분을 살리려고 할 것이고, 야당은 우리가 목소리를 내도 안 된다고 할 것”이라며 각자의 계산법이 다르다고 봤다.



이번 회동의 의미가 크지 않다는 평가도 나왔다. 이종훈 정치평론가는 통화에서 “정국 변화도 향후에 없을 것이고 입장 차만 확인했다”면서 “대통령은 회동의 내용보다는 형식 측면에서 지지율 관리를, 장 대표는 대통령과 일대일로 만날 정도의 존재감을 부각하는 정치적 목적을 달성했다”고 평가했다. 민생경제협의체에 대해서 이 평론가는 “대화의 물꼬를 텄다는 정도로 볼 수는 있지만 협치가 잘 진행될 것인가 전망은 어둡다”며 실질적인 성과가 나오기는 어려울 것이라고 내다봤다.

