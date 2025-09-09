[이코노 브리핑] 토스뱅크, 금융사기 피해 회복에 54억 지원 외

토스뱅크, 금융사기 피해 회복에 54억 지원

토스뱅크는 금융사기 및 중고거래 사기 고객의 피해 회복을 위해 총 54억3000만원을 지원했다고 8일 밝혔다. 이는 2021년 10월 도입 이후 올해 8월 말까지 누적 금액이다. 각종 피싱 등 금융사기와 부정송금 피해 회복에 25억7000만원, 중고거래 사기 피해 회복에 28억6000만원이 지원됐다. 안심보상제는 피해 발생 15일 이내 토스뱅크 고객센터로 접수하면, 수사기관 신고 증빙 등 필요한 절차를 거쳐 보상금을 지급한다. 토스뱅크 관계자는 “토스뱅크는 국내 은행 최초로 금융사기 피해 고객을 대상으로 한 보상 정책 ‘안심보상제’를 도입, 비대면 금융사고 책임분담제 출발점이 됐다”고 말했다.

9월 귀속 국세 신고 기한 10월15일로 연장

국세청은 9월 귀속 국세 관련 신고·납부·제출 등의 기한을 10월10일에서 10월15일로 5일 연장한다고 8일 밝혔다. 기한 연장 대상은 △원천세 신고·납부 △증권거래세 신고·납부 △인지세 납부 △연금수령 개시 및 해지명세서 제출 △취업 후 상환 학자금 대출(ICL) 원천공제 신고·납부 등이다. 9월분 전자계산서의 발급기한도 10월10일에서 10월15일로, 전송기한은 10월13일에서 10월16일로 연장된다. 10월 초 개천절, 추석, 한글날로 이어지는 장기 연휴에 따른 납세자 불편을 해소하려는 취지다.

기재부 ‘적극행정 우수 공무원’ 14명 시상식

기획재정부는 구윤철 부총리 겸 기재부 장관 주재로 ‘2025년 상반기 적극행정 우수 공무원 시상식’을 개최했다고 8일 밝혔다. ‘적극 행정 스타’에는 우회덤핑 방지제도, 지역고용대응 지원사업 등에 기여한 10명이 선발됐다. ‘적극행정 인(IN)스타’에는 반부패·청렴 관련 제도기반과 조직역량을 강화한 성과 등으로 4명이 뽑혔다. 구 부총리는 “인공지능(AI) 대전환과 초혁신경제 전환을 위해서도 공직자의 적극행정이 매우 중요하다”며 “적극행정이 공직 전반에 뿌리내리도록 함께 노력하자”고 말했다.

