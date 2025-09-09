글로벌 완성차, ‘전기차 캐즘’ 탈피 나선 유럽서 활로 찾는다

유럽 최대 규모의 모빌리티쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’가 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 본격적으로 문을 열고 미래 자동차 기술과 비전을 선보인다. 미국의 수입 자동차 관세 부과와 전기차 보조금 축소 등으로 미 전기차 시장 위축 우려가 커지면서 유럽에서 활로 모색에 나선 주요 글로벌 완성차 업체들은 뮌헨에 모여 새 전기차 모델·전략들을 대거 내놓았다.

IAA 모빌리티는 세계 4대 모터쇼 중 하나였던 프랑크푸르트 모터쇼가 2021년 개최지를 뮌헨으로 옮겨 재출범한 유럽 최대 종합 모빌리티 전시회다. 매 홀수년에 열리며 글로벌 자동차 제조사와 부품, 전장 업체가 모여 최신 기술을 공개하고 모빌리티 미래를 설계한다. 매 짝수년에는 상용차와 물류 솔루션 중심의 ‘IAA 트랜스포테이션’이 하노버에서 열린다.



올해 IAA 모빌리티는 8일 전 세계 언론을 대상으로 하는 프레스데이 행사를 연 뒤 9일부터 14일까지 본행사를 이어간다. 이날 프레스데이가 진행된 전시장 ‘메쎄 뮌헨’은 유럽 전기차 시장을 향한 관심을 반영하듯 이른 아침부터 전 세계 취재진으로 인산인해를 이뤘다. 콘퍼런스 행사에선 BMW그룹의 기자회견을 시작으로 폴크스바겐그룹, 중국 전기차 업체 샤오펑(XPENG), BYD(비야디) 등 차세대 전동화 전략을 앞세운 글로벌 완성차 업계들이 자사의 신기술과 새 모델 등을 소개했다. 구글도 자사 인공지능(AI)과 함께하는 미래 모빌리티 방향성에 대해 발표에 나섰다.

BMW, 메르세데스-벤츠, 폴크스바겐 등 독일 대표 완성차 업체들이 안방에서 열린 이번 행사에 대거 참여한 것은 물론 유럽 전기차 시장 공략에 나선 현대차·기아와 중국 업체들도 참가 명단에 이름을 올렸다. 올해 IAA 모빌리티에는 1000여개 업체가 참가한다.



4년 만에 IAA 모빌리티에 참가한 현대차는 전용 EV(전기차) 브랜드 ‘아이오닉’의 첫 소형 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리(Concept THREE)’를 행사 기간 공개한다. 폴크스바겐은 엔트리급 순수전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘ID.크로스 콘셉트(ID. CROSS Concept)’를 최초로 선보였다. 폴크스바겐은 “네 번째 콤팩트 전기 콘셉트카이자 차세대 도심형 전기차 라인업의 핵심 모델”이라고 강조했다.

주요 완성차 업체마다 이번 행사에서 새 전기차 모델 발표에 나서는 건 도널드 트럼프 미 행정부가 들어선 뒤 미국 전기차 시장이 빠르게 위축되면서 유럽 전기차 시장의 중요성이 더 커진 데 따른 것으로 풀이된다.



한동안 주춤하던 유럽 시장은 최근 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에서 차츰 벗어나는 모습이다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1∼7월 유럽 시장 전기차 판매 대수는 137만6720대로, 전년 동기(109만3406대) 대비 25.9% 늘었다. 현대차·기아는 올해 유럽 시장에서 연간 전기차 판매 20만대 돌파를 노리고 있다.



완성차 업계뿐 아니라 전장과 정보기술(IT), AI 등 다양한 분야의 기업들도 차세대 모빌리티 핵심기술을 내놓는다. IAA 모빌리티에 3회 연속으로 참가하는 현대모비스는 전동화, 전장, 램프, 섀시·안전 분야 핵심기술 20여종을 출품하고 글로벌 고객사들과의 접점을 넓힌다.



현대모비스는 “글로벌 고객사 대상 프라이빗 부스 운영에 좀 더 무게를 두고 있다”며 “핵심기술을 ‘친환경 전동화’, ‘통합 제어 솔루션’, ‘시각 연계 혁신기술’의 3가지 테마로 그루핑하고, 향후 개발 로드맵을 제시하는 등 현대모비스의 미래 비전과 핵심기술을 효과적으로 보여주는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.

뮌헨=이강진 기자 jin@segye.com

