서경배 “2035년 연 매출 15조 시대 열 것”

창립 80주년을 맞은 아모레퍼시픽그룹이 2035년까지 연 매출 15조원을 달성, 글로벌 뷰티·웰니스 대표 기업으로 발돋움하겠다는 청사진을 공개했다. 글로벌 매출 비중을 높이고, 뷰티 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 사업 확대에 속도를 낼 계획이다.



아모레퍼시픽그룹은 서경배(사진) 회장이 지난 4일 서울 용산구 본사에서 열린 창립기념식에서 이런 내용의 중장기 비전과 전략을 발표했다고 8일 밝혔다. 서 회장은 “향후 10년간 아모레퍼시픽은 매출 15조원 규모의 글로벌 대표 뷰티·웰니스 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다. 아모레퍼시픽그룹의 지난해 매출은 4조2599억원으로 10년 안에 이를 두 배 넘게 늘리겠단 것이다.



이를 위해 50% 수준인 글로벌 매출 비중을 70%까지 높이고, 매출 1조원 이상의 글로벌 브랜드를 육성할 계획이다. 핵심 사업 영역인 프리미엄 스킨케어 시장에선 세계 3위 안에 들겠다고도 했다.



아모레퍼시픽그룹은 ‘크리에이트 뉴뷰티’를 비전 슬로건으로 내세우고 5대 전략을 공개했다. △글로벌 핵심 시장 육성 △통합 뷰티 솔루션 강화 △바이오 기술 기반 항노화 개발 △조직 혁신 △인공지능(AI) 기반 업무 전환이다.



세계 시장 육성은 북미와 유럽, 인도·중동, 중국, 일본·아시아태평양(APAC) 등 ‘펜타곤 5대 시장’을 중심으로 추진한다. 지역별 특성에 맞춘 상품을 개발하고, 글로벌 유통사와 협력을 강화해 해외 사업 확대를 가속한다.



뷰티 전 영역을 포괄하는 통합 포트폴리오도 강화한다. 항노화(안티에이징)와 피부과학(더마) 부문에 집중하고, 헤어케어와 메이크업의 글로벌 진출에 속도를 낸다. 시장이 커지고 있는 웰니스와 디바이스 사업도 확대하기로 했다. 바이오 기술 기반의 항노화 솔루션 개발에도 힘을 쏟는다. 손상 예방과 노화 지연, 구조 개선 등 핵심 연구 분야에 대한 투자를 확대해 경쟁력을 높일 방침이다.



신제품 개발 절차를 고도화하기 위해 협업 기반의 조직 체계도 구축한다. AI를 회사 전반에 적용해 업무와 고객 대응을 향상한다. AI를 통해 마케팅과 연구개발(R&D), 생산, 물류 등에서 실행 속도와 정확도를 높이면 운영 수준이 향상될 것으로 보고 있다.



서 회장은 “아모레퍼시픽은 지난 80년간 격동의 시대를 헤쳐 오며 한국 뷰티 산업의 성장과 K뷰티의 세계화를 이끌어왔다”며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 시대에 맞는 새로운 아름다움을 제안하는 ‘뉴뷰티’의 여정을 이어가겠다”고 강조했다.

이정한 기자 han@segye.com

