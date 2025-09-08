대구대, 재학생 48명 미국·영국·캐나다로 6주간 연수 파견

대구대학교는 글로벌 인재 양성을 위해 48명의 학생을 미국, 영국, 캐나다로 파견한다고 8일 밝혔다. 대학혁신지원사업의 일환으로 추진하는 ‘2025학년도 국외 장기 외국어 연수 프로그램’ 덕분이다.

선발된 학생들은 자매 대학인 미국 머레이 주립대, 영국 치체스터대, 캐나다 캘거리대에서 약 6개월간 연수를 받는다.

미국으로 파견되는 18명의 학생은 지난달 15일 출국해 해외 연수를 진행하고 있다. 영국과 캐나다 연수단은 각각 이달 초와 중순에 파견할 예정이다. 이들은 어학연수 과정을 통해 영어 실력을 향상시키고 현지 문화를 배우며 글로벌 경험을 쌓게 된다.

대학은 지난 한 학기 동안 참여 학생들을 대상으로 어학 능력 배양과 해외 생활 적응을 위한 사전교육 프로그램을 운영했다. 이를 통해 학생들은 언어 학습은 물론 문화적 이해와 현지 생활 정보까지 준비하며 안정적인 연수를 위한 역량을 다졌다.

참가 학생들은 학비와 기숙사비 대부분을 대학으로부터 지원받으며, 학생들은 일부 자비와 생활비만 부담한다. 대구대는 경제적 여건으로 해외 경험이 어려운 학생들에게도 글로벌 역량을 쌓을 수 있는 기회를 넓히고 있다.

강수태 국제처장은 “이번 연수는 학생들이 글로벌 현장에서 어학 능력과 학문적 경험을 함께 쌓을 수 있는 소중한 기회”라며 “앞으로도 해외 자매대학과의 교류를 확대해 학생들의 글로벌 역량을 강화하는 데 적극 지원하겠다”고 말했다.

