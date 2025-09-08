바이루 총리 운명은? 총리 신임투표 곧… 프랑스 '정부 위기' 빨간불

긴축 예산안을 두고 거센 반발을 맞고 있는 프랑수아 바이루 프랑스 총리의 정치적 명운이 8일(현지시간) 프랑스 하원의 신임 투표에서 판가름 날 전망이다. 야권의 반발 속 ‘불신임’ 가능성에 무게가 실리면서, 프랑스 정국은 재정적자 위기에 정치 불안정까지 겹치는 복합 위기 국면에 접어들 것으로 보인다.

이날 프랑스 하원은 바이루 총리가 제출한 440억 유로(약6조6000억원) 규모의 긴축 예산안을 두고 신임투표에 나선다.

지난달 바이루 총리는 공휴일 축소, 복지 동결 등 재정 삭감 조치를 포함하는 긴축 예산안 추진에 동력을 얻고자 신임 투표를 선제적으로 제안했다. 유럽연합(EU)의 경제대국으로 불리는 프랑스 경제가 재정적자에 시달리면서 이를 타개하기 위해 예산안을 마련했지만 다수 야당은 “강도 높은 조치”라며 반대 의견을 내비치면서다. ‘총리 신임 투표’는 의회의 신임을 통해 긴축 예산을 통과시키려는 바이루 총리의 구상이었다.

하지만 투표 결과는 ‘불신임’으로 기울 가능성이 높다. 프랑스의 주요 야당이 바이루 총리의 불신임안에 찬성표를 던지겠다고 벼르고 나서고 있기 때문이다. 총리 신임안이 통과되려면 전체 의석 중 과반인 289표가 필요한데 현재 프랑스 하원 의회 577석 중 범여권 중도진영 의석수는 161석에 불과하다.

신임안 부결 시 바이루 총리의 정치적 생명도 사실상 끝나면서 그는 취임 9개월 만에 사임하게 된다. 마크롱 대통령도 새 총리를 지명하거나 의회를 해산해 조기 총선을 치르는 두 가지 갈림길에 놓이게 된다. 그가 2027년 임기 만료 전까지 조기 선거를 피할 것이라는 뜻을 수차례 밝혀온 만큼 중도좌파 성향의 새 총리 임명안이 가장 유력하다.

이로 프랑스 정국은 더욱 혼란에 빠질 전망이다. 특히 지난해 조기 총선 실시로 ‘여소야대’ 정국이 만들어지면서 바이루 총리 이전 두 명의 총리가 임기 1년을 채우지 못하고 물러나거나 정당들도 좌우를 가리지 않고 거듭 조기 총선, 대선 개최를 요구하는 등 정치적 긴장감이 고조되고 있으면서다. 새 총리 임명을 두고도 야당의 협조를 얻을 수 있을지도 미지수다.

이 가운데 경제 상황마저도 거듭 악화일로다. 지난해 프랑스 재정적자는 EU가 회원국을 대상으로 권고하는 국내총생산(GDP) 대비 3.0%를 훨씬 웃도는 5.8%를 기록했다. 아울러 신임투표 결과는 오는 12일 피치(Fitch)가 발표할 프랑스 국가 신용등급 평가와 직결될 수 있으면서 프랑스의 신용등급도 하락할 위험이 크다.

CNN은 “신임투표 부결 시 마크롱 대통령의 권력은 크게 약화될 것”이라며 “프랑스 정국은 완전히 교착 상태에 빠진 상태”라고 분석했다.

