지하차도 위 도로 달리던 택시 추락…승합차 덮쳐

입력 : 2025-09-08 14:59:09 수정 : 2025-09-08 14:59:07
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

대낮에 지하차도 위 도로를 달리던 택시가 지하차도 아래로 떨어지면서 지하차도를 달리던 승합차를 덮치는 아찔한 사고가 발생했다.

 

지하차도 위 도로를 달리던 택시가 지하차도로 추락하면서 승합차를 덮쳐 차량이 크게 부서졌다. 부산 강서경찰서 제공

8일 부산 강서경찰서에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 부산 강서구 봉림지하차도 위 도로에서 70대 A씨가 운전하던 택시가 안전 시설물을 들이받은 뒤, 지하차도 아래로 추락하면서 지나가던 승합차를 덮쳤다.

 

이 사고로 택시기사 A씨가 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐고, 택시와 승합차가 크게 부서졌다. 또 사고 차량 견인작업 등으로 인해 해당 지하차도가 약 1시간 동안 전면 통제됐다.

 

이날 사고는 A씨가 운전하던 택시가 김해 장유 방면에서 남해고속도로 제2지선 가락나들목(IC) 방면으로 우회전하다 안전 시설물을 들이받으면서 발생했다. 사고 당시 A씨는 음주상태는 아닌 것으로 확인됐다.

 

경찰은 차량 블랙박스 등 영상자료를 확보해 정확한 사고원인을 조사할 예정이다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

