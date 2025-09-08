“극심한 가뭄 극복에 힘 보태”… 전북도소방본부, 강릉 급수 위해 물탱크차 지원

전북도소방본부가 극심한 가뭄으로 생활용수 공급에 위기를 겪는 강원 강릉 지역 급수 지원을 위해 대용량 물탱크차를 정수장에 긴급 투입했다고 8일 밝혔다.

강릉시 오봉저수지 저수율은 지난달 말 14.9%에서 이달 6일 12.7%로 급격히 낮아지자, 정부는 8월 31일 제1차 국가소방동원령을 통해 전국 소방 물탱크차 50대를 투입한 데 이어 이날 제2차 동원령을 발령했다.

극심한 가뭄으로 생활용수 공급에 위기를 겪는 강원 강릉 지역 급수 지원을 위해 긴급 투입된 전북도소방본부 대용량 물탱크차가 홍제3정수장에 도착해 있다. 전북도소방본부 제공

이에 따라 전북, 부산, 대구, 대전, 울산, 세종, 경북, 경남, 창원 등 전국 소방 물탱크차 20대가 급수 지원에 나섰다. 전북에서는 전주완산소방서 차량이 현장에 합류했다.

투입된 물탱크차는 동해·속초·평창·양양 등지의 소화전에서 물을 담아 홍제정수장으로 운반하는 방식으로 생활용수를 보충하고 있다.

현장 지원에 나선 전주완산소방서 진필환 소방위는 “많은 재난 현장을 경험했지만, 정수장에 생활용수를 직접 운반하는 것은 이번이 처음”이라며 “강릉 지역 물 부족 상황을 몸소 체감했고, 하루빨리 가뭄이 해소되길 바란다”고 말했다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

