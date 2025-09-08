박지원 “김주애, 후계자 아냐…서방 유학 중인 아들 은폐하려 내세워”

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 딸 김주애. 조선중앙통신/연합뉴스

중국 전승절 80주년 열병식에 참석했던 더불어민주당 박지원 의원은 김정은 북한 국무위원장의 아들이 유학 중이라며 딸 김주애는 후계자가 아니라고 주장했다.

박 의원은 8일 YTN 라디오에서 “지금 서방 세계, 특히 우리나라에서도 김주애가 김정은의 후계자가 될 것이다, 후계자 수업을 받는다고 하지만 저는 그렇게 보지 않는다”며 이같이 밝혔다.

그는 “제가 볼 때는 (김정은의) 아들은 지금 서방 세계 어딘가에서 유학을 하고 있을 것이다. 이것을 은폐하기 위해 김주애를 내세우고 있다”며 “사회주의 국가, 봉건사회에서 딸이, 여성이 후계자나 국가 원수가 된 적은 없다”고 말했다.

최근 김 위원장은 중국 전승절 80주년 기념식에 참석하기 위해 베이징을 방문하며 김주애와 동행했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 김주애와 함께 중국의 서열 5위인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기와 왕이 중국 외교부장 겸 중앙외사판공실 주임의 영접을 받는 사진을 공개했다.

이를 두고 미국 뉴욕타임스, 영국 로이터 통신 등은 김 위원장이 국제무대에 김주애를 소개하기 위해 동행했다는 해석을 내놓기도 했다.

박 의원은 “김주애는 중국까지 온 건 사실인데 열병식이나 만찬장 등 공식 행사에는 나타나지 않았다”며 “직책이 없기 때문에 중국 공식적인 행사에 초청을 받는 대상이 안 됐을 것이다. 김주애는 후계자가 아니다”라고 주장했다.

그러면서 “김정은, 김여정은 김주애 나이 때 스위스에 유학하고 있었는데 아무도 우리는 몰랐다”며 “물론 김정은이 김주애를 굉장히 예뻐하는 건 사실이다. 우리 아빠들이 딸을 예뻐하지 않나”라고 덧붙였다.

2025년 9월 2일 오후 중국 수도 베이징 베이징역에 전용열차로 도착해 인사를 나누고 있는 김정은 북한 국무위원장. 뒤에 딸 김주애가 서 있다. 조선중앙통신/연합뉴스

한편, 박 의원은 지난 3일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 전승절 기념행사 당시 김 위원장을 만났으나 외면당한 것에 대해서는 “결코 나쁘다, 안 좋다고 생각할 필요 없다고 생각한다”고 말했다.

그는 당시 상황에 대해 “제가 서너 발 떨어진 곳에서 뒤에 있었으니까 ‘김정은 위원장님 저 박지원입니다’ 하고 두 번 했는데도 안 돌아봤다”며 “경호원들이 강하게 제지를 해서 그 이상 안 돌아보면 됐지 하고 돌아왔다”고 설명했다.

박 의원은 또 최선희 북한 외무상을 보고 “상동지! 오랜만입니다!”라고 불렀으나 그도 외면했다고 덧붙였다.

이어 “우원식 국회의장이 7년 만에 만나 ‘반갑습니다’하니까 김정은이 ‘반갑습니다’하고 악수를 한 것, 제가 불렀던 것, 최선희 외무상과 눈이 마주친 것 이런 것은 상당히 좋은 신호”라며 “성공적인 조우였다”고 평가했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

