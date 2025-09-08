LG생활건강 피지오겔, 피부 장수 과학 담은 ‘콜라겐 리뉴’ 라인 출시

LG생활건강의 더마톨로지컬 뷰티 브랜드 피지오겔이 콜라겐 장벽을 세워 피부를 탄탄하게 채워주는 ‘사이언수티컬즈 콜라겐 리뉴’ 2종을 출시했다고 8일 밝혔다.

‘콜라겐 리뉴’는 피지오겔의 프리미엄 안티에이징 라인 ‘사이언수티컬즈’의 신규 라인업이다. 피부 장수 과학을 접목해 피부 노화의 근본 원인 케어를 돕는 ‘퍼밍 캡슐 앰플 세럼’과 ‘링클 크림’을 선보였다.

이번 신제품은 매년 약 1%씩 감소하는 것으로 알려진 콜라겐 손실에 근본적으로 대응하기 위해 개발됐다. 피부 흡수력을 높인 콜라겐·엑소좀이 함유된 앰플과 크림은 콜라겐 공급, 활성화, 손상 보호의 3단계 접근법을 통해 주름부터 탄력까지 다양한 노화 징후를 전방위적으로 개선하는 안티에이징 솔루션을 제공한다.

인체에는 총 28가지 콜라겐이 존재하는데, 두 제품 모두 피지오겔이 엄선한 노화와 밀접한 관련이 있는 3가지 콜라겐(제1형·제3형·제17형)을 피부에 직접 채워주고 콜라겐 생성을 활성화해 주름 완화와 탄력 개선에 도움을 준다.

여기에 학계와 업계에서 주목받는 차세대 항노화 성분인 NMN을 함유한 포뮬러가 손상 장벽을 개선해 콜라겐 손실로부터 피부를 효과적으로 보호한다.

특히 콜라겐 활성화를 통해 앰플은 눈가·이마·입가 잔주름 개선 효과를, 크림은 팔자주름 및 목주름 개선 효과를 인체적용시험으로 입증했다.

