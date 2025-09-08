나만의 공간, ‘네이버 블로그’ 출시 22주년…이제는 커뮤니티 강화로

네이버는 2000년대 처음 선보여 포털사이트의 성장 동력이 되어온 블로그 서비스가 ‘발견과 탐색’ 그리고 ‘관계와 커뮤니티 강화’를 중심으로 하는 방향으로 나아간다고 8일 밝혔다. 네이버 블로그 페이지 캡처

8일 네이버에 따르면 2003년 출시해 이용자가 나다운 모습을 표현하고 일상 기록의 장 역할을 수행해온 네이버 블로그는 지난달 기준 누적 게시글 33억건에 누적 개설 블로그만 3700만개에 달해 우리나라 온라인 창작 생태계 역사의 페이지라고 볼 수 있다. 이제는 나의 경험과 일상을 기록하는 공간에서 나아가 유사 라이프스타일 가진 이용자들이 효과적으로 연결될 수 있는 커뮤니티 고도화의 길을 걷는다.

네이버는 콘텐츠 발견의 즐거움을 더하고자 인공지능(AI) 기반의 개인화 추천을 한층 강화한다. 기존 연령별, 성별, 주제 등을 바탕으로 콘텐츠를 추천하는 것에서 나아가 이웃 관계, 관심사 및 활동 이력 등을 분석해 이용자가 취향에 맞는 게시글을 탐색하고 새로운 관심사도 발견할 수 있도록 지원한다. 오는 10일 선보일 새로운 ‘블로그 홈’은 이웃의 최근 게시글을 우선 제공한 기존 서비스와 달리 이용자 관심사와 이웃 관계를 반영한 콘텐츠를 추천한다. 이와 함께 블로그에서 주목받는 콘텐츠와 블로거, 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 탭도 신설한다.

네이버 관계자는 “블로그는 기록이라는 본연의 가치를 중심으로 하는 안정적인 서비스의 지속으로 20년 이상 이용자들의 사랑을 받았다”며 “그간의 소중한 기록을 바탕으로 새로운 관심사와 트렌드를 발견하고 창작의 영감을 얻으며 관계를 확장하는 쪽으로 나아가겠다”고 말했다.

