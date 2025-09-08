헨켈코리아, 3년째 시각장애인과 함께 걷는 '가이드워커' 진행

헨켈코리아는 ‘제11회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤대회’에 시각장애인 참가자들의 ‘가이드 워커(Guide Walker)’ 봉사활동을 진행했다고 8일 밝혔다.

‘제11회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤대회’ 사진. 헨켈코리아 제공

헨켈코리아는 직원들의 자발적인 참여로 지난 2023년부터 시각장애인을 안내하며 함께 걷는 가이드워커 봉사 활동을 전개하고 있다.

이번 대회는 서울 상암동 월드컵공원에서 지난 7일 개최되었으며 참가비 전액은 시각장애인 이동권 개선 및 실명예방연구 발전기금으로 사용될 계획이다.

이날 대회에는 김영미 헨켈코리아 대표와 함께 외른 바이써트 주한독일부대사, 마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표 등 국내 독일 관계자들이 다수 참여했다.

헨켈코리아는 제품 후원과 현장 부스 운영을 통해 시각 장애인 인식 개선을 촉구하는데도 앞장섰다. 대회 참가자 전원에게 퍼실 및 홈매트 제품을 제공하고, 행사 부스에서는 △생활용품 점자태그 전시 △시각장애인을 위한 어두운 미술관 전시 소개 △점자 책갈피 만들기 및 증정 등 다채로운 프로그램을 운영하였다.

헨켈코리아 관계자는 “3년 연속 시각 장애인 가이드워커 봉사활동에 직원들이 참여하고 있다”며 “시각장애 인식 개선 및 포용적 사회가치 실현을 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

