트럼프 ‘MAGA’ 수혜자는 시진핑? “中 잠재적 리더 될 것”

도널드 트럼프 미국 행정부의 미국 우선주의(MAGA·Make America Great Again)가 중국의 리더십에 힘을 실어줄 것이란 전망이 나왔다.

세계은행 전 부총재 출신인 이언 골딘 옥스퍼드대 교수는 8일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 인터뷰에서 “세계화의 가장 큰 수혜국인 중국은 이제 더는 저비용 제조 중심지가 아니다”라며 “인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용해 고부가가치의 제조업 입지를 확보하면서 제조업 중심에서 서비스 중심 국가로 전환하고 있다”고 설명했다.

전 세계은행 부총재 출신 이언 골딘 영국 옥스퍼드대 교수. X캡처

골딘 교수는 트럼프 대통령의 무차별적 고관세 정책을 강하게 비판하며 다른 국가들의 통합을 부추길 것이라고 말했다.

그는 “예측 불가능한 트럼프 대통령의 행보는 중기적으로 인플레이션, 금리 인하 및 성장 둔화 등을 초래해 미국 경제에 악영향을 끼칠 것”이라면서, 고관세 압박에 대해서도 “미국과 통합된 공급망에 대한 의존도를 낮추고 세계 무역에서 미국이 차지하는 비중을 줄일 것이며 미국을 뺀 세계의 다른 국가들의 통합은 가속할 것”이라고 전망했다.

골딘 교수는 “중국과 인도 등이 트럼프 미 행정부와는 ‘강대강’ 상호관세 부과로 맞서면서도, 미국이 아닌 다른 국가들과는 그렇게 하지 않고 서로 관세를 인하하고 무역을 활성화하는 것이 중요하다”고 강조했다.

그는 “트럼프 대통령의 행보로 미국은 적어도 수년간 신뢰할 수 없는 파트너가 될 수밖에 없다”며 “이젠 미국을 제외한 채 규칙에 기반을 둔 무역 시스템, 다자주의, 탄소 중립, 세계보건기구(WHO) 역할 강화 및 팬데믹 방지 등에 대한 의지를 강화해야 한다”는 견해를 밝혔다.

또 “이 같은 이슈는 인류의 이익을 위해 필수적인 일이고, 중국을 포함해 세계의 미래를 위해서도 중요하다”며 “중국은 여러 국가와 함께 리더십을 보여줄 수 있다”고 덧붙였다.

중국 베이징에서 전승절 80주년 기념 열병식이 열린 지난 3일 시진핑 중국 국가주석(가운데)이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 김정은 북한 국무위원장(오른쪽), 외국 대표단과 함께 톈안먼 광장 연단에 모습을 드러내고 있다. UPI·연합뉴스

골딘 교수는 중국의 일대일로(一帶一路:중국-중앙아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 정책에 여러 가지 부정적 문제가 있는 것도 사실이라면서 “중국이 그런 사실을 받아들이고 세계은행 등과 협력해 문제를 개선하면서, 더 많은 국가로 자원과 기술 노하우를 이전하라”고 주문했다.

하락하는 중국 경제성장률 관련해서는 “과거 10% 또는 12%까지도 갔었던 성장률이 5%에 그친다는 부정적 시각도 있지만, 영국과 유럽에서는 2% 성장률도 쉽지 않은 것이 현실”이라며 “5%라는 고성장률에도 중국 인구가 줄고 있는 것은 1인당 소득은 더 증가한다는 측면에서 그다지 심각한 문제는 아니다”라고 설명했다.

골딘 교수는 중국이 장기불황을 겪을 것이란 전망에 부정적인 견해를 밝히며 “제조업 분야의 자동화와 AI 활용 증가, 투자 확대로 노동 생산성을 높이고 외국인 투자 활성화 등으로 작금의 경기 침체를 극복할 수 있다”고 말했다.

이어 트럼프 행정부의 대(對)중국 기술 봉쇄에 대해서는 “효과가 없을 것”이라고 말했다.

골딘 교수는 “미국이 엔비디아 칩의 중국 수출을 중단하기 이전에 중국의 AI 스타트업이 엔비디아 칩을 활용해 딥시크를 개발한 것이 단적인 사례”라면서 “중국이 모방에 치중했던 시절이 있었지만 이젠 중국의 독창적인 기술 특허가 빠른 속도로 증가하고, 중국과 유럽·아시아 간 협력이 강화되고 있다”고 지적했다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]