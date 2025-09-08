전남도, 석유화학 범용소재 고부가가치 산업 교두보 마련

전남도가 석유화학산업의 소재부품을 고부가가치 산업으로 전환하기 위한 교두보를 마련했다.

8일 전남도에 따르면 산업통상자원부가 소재부품기술개발을 위해 공모한 ‘폴리올레핀 활용 다공성 전극소재 제조 및 친환경 공정기술개발’에 선정돼 사업비 166억원을 확보했다.

전남 여수국가산업단지. 전남도 제공

폴리올레핀 활용 다공성 전극소재 제조 및 친환경 공정기술개발 사업은 석유화학산업의 위기 속에서 대표적으로 타격을 받은 폴리올레핀(PE·PP 등)을 활용해 고부가가치 다공성 소재로 전환하기 위한 핵심 제조·공정 기술을 개발하고 실증하는 것이다.

총사업비는 166억원(국비 111억·민자 55억)이며, 사업 기간은 2025년부터 2028년까지 4년간이다. 사업 주관은 여수국가산단 DL케미칼이 진행한다.

폴리올레핀은 중국과 중동 지역 대규모 설비 증설로 수출량이 급감하면서 국내 석유화학산업에 큰 타격을 입힌 대표적 범용소재다. 이에 따라 국내 폴리올레핀의 수요처 다변화와 고부가 제품으로의 전환이 시급한 실정이다.

이번 과제는 폴리올레핀을 열분해와 구조제어 기술로 다공성과 전도성을 부여해 이차전지 음극소재 등에 활용되는 다공성 탄소소재 제조·공정 기술개발을 목표로 하고 있다.

다공성 탄소소재의 경우 원료부터 최종 물질까지 수입에 의존하고 있어 국산화가 완료되면 국내 석유화학산업의 위기 극복과 함께 이차전지 산업 발전에도 기여할 것으로 도는 기대하고 있다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “기존 범용소재 중심에서 고부가가치 소재로의 전환을 통해 석유화학 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하게 됐다”며 “여수 석유화학 산업위기 극복을 위해 국가 공모사업을 지속 유치해 기업의 새 활로 개척을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

무안=김선덕기자 sdkim@segye.com

