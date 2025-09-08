자고 일어나도 카톡 삭제 가능…메시지 삭제 건수 327% 증가

카카오톡 업데이트로 메시지 삭제 가능 시간이 5분에서 24시간으로 늘어나자 해당 기능을 활용한 메시지 삭제 건수도 3배 넘게 증가했다. 카카오 제공

카카오톡 업데이트로 메시지 삭제 가능 시간이 5분에서 24시간으로 늘어나자 해당 기능을 활용한 메시지 삭제 건수도 3배 넘게 증가했다.

8일 카카오에 따르면 카카오톡의 ‘메시지 삭제’ 기능 업데이트 후 약 한 달간 일평균 메시지 삭제 이용 건수는 직전보다 327% 늘었다. 발송 5분이 지난 후에도 메시지를 지운 이용자는 일평균 71만명으로 전체 삭제 기능 이용자의 30%나 됐다.

앞서 카카오는 지난달 12일 카카오톡 메시지 삭제 기능 업데이트를 진행했다. 2018년 8월 발신자의 발송 실수 보완을 위해 도입한 이 기능으로 텍스트, 이미지, 영상, 이모티콘 등 모든 종류의 메시지를 지울 수 있다.

업데이트에 따라 채팅방 내 삭제된 메시지 표기 방식도 기존 말풍선 형식에서 피드 표기 방식으로 변경했다. 원래는 메시지 삭제 이용자의 말풍선에 ‘삭제된 메시지입니다’ 문구가 떴지만 채팅방 피드에 ‘메시지가 삭제되었습니다’ 문구를 띄운다. 일대일 대화방에서 자신의 메시지를 삭제한 경우가 아니면 삭제한 사람이 누구인지도 알 수 없다.

카카오 관계자는 “대화 부담감을 낮추고 원활한 소통 환경을 조성하기 위해 메시지 삭제 기능을 대폭 개선했다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

