[속보] 트럼프 “한국과 관계 좋아…현대 공장 문제로 긴장되지 않을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 300여명의 한국인 노동자가 미 이민당국의 단속에 적발돼 체포·구금된 사태와 관련, 이번 일로 한국과의 관계가 나빠지지 않을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) US오픈 테니스대회 남자 결승전 관람을 위해 뉴욕을 방문하고서 워싱턴DC 인근의 앤드루스 합동기지로 돌아온 뒤 취재진과 만난 자리에서 이번 사태로 인해 한미 관계가 긴장될 거라고 생각하느냐는 질의에 "그렇지 않다. 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있다"고 답했다.

그러면서 트럼프 대통령은 단속 이후 상황에 대해 살펴보겠다고 말했다.

이번 사태와 관련한 트럼프 대통령의 반응은 이번이 두번째다. 그는 단속 다음날인 5일 백악관에서 “내 생각에는 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 할 일을 한 것”이라고 밝힌 바 있다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

