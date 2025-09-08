'당구여제' 김가영, '캄보디아 특급' 스롱 꺾고 LPBA 통산 16승

'당구여제' 김가영(하나카드)이 '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)를 꺾고 여자 프로당구(LPBA) 통산 16번째 우승을 달성했다.

김가영은 7일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 4차투어 'SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승서 스롱에 세트스코어 4-2(11-9 10-11 11-4 6-11 11-4 11-4)로 승리해 대회 정상에 올랐다.

이로써 김가영은 시즌 개막전인 1차전 우리금융캐피탈 챔피언십에 이어 시즌 2승에 성공했다.

또 자신의 LPBA 역대 최다 우승 기록을 16승으로 늘렸다.

우승 상금 4000만원을 추가한 김가영은 통산 상금도 7억6730만원으로 늘렸다.

반면 이번 시즌 2차전과 3차전에서 우승했던 스롱은 3연속 우승엔 실패했다. 아울러 LPBA 개인 통산 10회 우승 달성도 다음으로 미뤘다.

스롱은 64강전에서 기록한 애버리지 2.273으로 '웰컴톱랭킹' 상금 200만원을 받았다.

1세트는 김가영이 스롱의 매서운 추격을 뿌리치고 먼저 웃었다. 김가영은 5이닝까지 9-1로 크게 앞서 무난히 세트를 가져오는 듯 했다.

김가영이 잠시 주춤한 사이 스롱은 6이닝부터 3이닝 동안 2점-3점-3점을 뽑아 9-9 동점을 만들었다. 하지만 스롱의 반격이 9점에 멈춘 사이 김가영은 9이닝 선공에서 남은 2점을 뽑아 첫 세트를 마무리했다.

2세트는 치열한 난타전이 펼쳐졌다. 5이닝까지 5-7로 끌려가던 김가영은 5이닝 단숨에 5점을 뽑아 10-7로 경기를 뒤집었다.

하지만 스롱은 6이닝에 2점들 만회해 1점 차로 따라붙은 뒤 8이닝 선공에서 절묘한 뱅크샷을 성공시켜 기어코 2세트를 가져왔다.

3이닝은 겨우 2이닝 만에 끝났다. 2이닝을 접전 끝에 허무하게 내준 김가영은 마치 화풀이를 하듯 1이닝에 하이런 9점을 올리는 괴력을 발휘했다.

스롱도 1이닝에 뱅크샷 2개로 4점을 만회했지만 역부족이었다. 김가영은 2이닝 선공에서 바로 2점을 뽑아 3세트를 마무리했다.

4세트는 스롱이 다시 반격에 나섰다. 김가영이 주춤하면서 점수를 내지 못하는 사이 스롱은 차근차근 득점을 올렸다. 8-6으로 불안하게 앞선 상황에서 8이닝과 9이닝에 3득점을 뽑아 세트스코어 2-2 동점을 만들었다.

하지만 김가영은 5세트를 따내면서 다시 승기를 가져왔다. 스롱이 다시 1이닝부터 6이닝까지 거의 매이닝 득점을 올리면서 손쉽게 세트를 4-11로 따냈다.

이어 6세트 마저 스롱의 추격을 뿌리고 김가영이 이기면서 대망의 우승을 확정지었다.

스롱이 컨디션 난조로 4이닝 4점에 머문 사이 김가영은 침착하게 점수를 추가해 11이닝 만에 11점을 채워 마침표를 찍었다.

김가영은 "이번 대회는 출발이 안 좋아서 잠도 잘 못 자고, 컨디션 조절도 생각대로 안 됐다"며 "많은 분이 도와준 덕분에 컨디션을 찾아서 좋은 결과가 나왔다"고 소감을 전했다.

이어 "이번 대회는 전체적으로 컨디션이 좋지도 않았어도 장타는 꽤 많이 나왔다. 어떻게 균형을 맞춰 잘 나아갈 수 있을지 고민"이라고 덧붙였다.

한편 대회 마지막 날인 8일에는 남자부 PBA 4강전과 결승전이 열린다.

최성원(유온스)-응우옌득아인찌엔(베트남), 강민구(우리금융캐피탈)-이승진의 4강전에 이어 밤 9시부터 우승 상금 1억원이 걸린 결승전이 펼쳐진다.

