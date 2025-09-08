‘신의 인플루언서’, 밀레니얼 세대 첫 성인 됐다

인터넷 시대 신기술을 적극 활용한 신앙 전파로 ‘신의 인플루언서’로 불린 카를로스 아쿠티스(1991~2006·사진)가 가톨릭 교회 역사상 첫 밀레니얼 세대 성인이 됐다.



7일(현지시간) AP통신 등에 따르면 레오 14세 교황은 이날 바티칸 성베드로 광장에서 6만 명 인파가 운집한 가운데 아쿠티스에 대한 시성식을 집전했다. 가난한 이와 병자들을 위한 자선 사업에 헌신하다가 20대에 요절한 이탈리아 평신도 피에르 조르조 프라사티(1901~1925)도 이날 성인품에 올랐다. 아쿠티스와 프라사티 시성은 전임 프란치스코 교황 때 결정됐지만 프란치스코 교황의 선종으로 수개월간 시성식이 연기됐다가 이날 거행됐다.



레오 14세는 미사 강론에서 “인생 최대의 위험은 신의 계획 밖에서 인생을 낭비하는 것”이라며 “두 성인은 우리 모두, 특히 젊은이들에게 인생을 낭비하지 말고 삶의 방향을 위로 향하게 해 삶을 걸작으로 만들도록 초대한다”고 말했다. 레오 14세는 이어 “병마가 이들을 덮쳐 생을 단축했을 때조차 이들은 신을 사랑하고 헌신하기를 멈추지 않았다”고 강조했다.



영국 런던에서 이탈리아인 부모에게서 태어난 아쿠티스는 어릴 때 이탈리아 밀라노로 이주해 불과 15세에 급성백혈병으로 세상을 떠났다. 짧은 생이었지만 초등학생 때 독학으로 익힌 코딩 능력으로 전 세계에서 일어난 성체 기적과 마리아 발현을 정리해 웹사이트에 게시하며 신앙을 전파해 가톨릭 교회에 새 바람을 일으켰다.

