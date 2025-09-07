팝 명곡 '해피투게더' 원곡 가수 터틀즈 보컬 마크 볼먼 별세

1960년대 팝의 대표 명곡 중 하나로 꼽히는 ‘해피투게더’의 원곡 가수인 밴드 터틀즈의 보컬 마크 볼먼이 향년 78세로 세상을 떠났다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 6일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 그는 전날 미국 테네시주 내슈빌의 한 병원에서 혈액 관련 질환으로 사망했다.

볼먼은 고교 동창 하워드 케일런과 함께 보컬을 맡은 밴드 터틀즈 멤버로 1965년 데뷔 싱글을 발표했다. 통통한 체격에 검은테 안경을 쓴 그는 개성 있는 뮤지션들이 쏟아져 나온 1960년대 미국 대중음악계에서 일반적인 록스타의 이미지와 부합하지 않지만 부드러운 음성으로 당시 큰 인기를 얻었다. 특히 터틀즈가 1967년 발표한 해피투게더는 빌보드 싱글 차트에서 비틀스의 명곡 ‘페니레인’을 밀어내고 정상에 오르면서 전 세계적인 히트를 기록했다.

당시 현지 언론이 ‘사랑과 긍정의 송가’로 평가했던 해피투게더는 50여년이 지나도록 대중의 사랑을 받고 있다. 1997년 홍콩의 왕가위(왕자웨이) 감독이 동명의 영화 ‘해피투게더’에서 리메이크 곡을 엔딩 곡으로 사용하기도 했다.

볼먼은 1970년 터틀즈를 해산한 뒤에는 터틀즈의 또 다른 보컬 케일런과 함께 미국의 천재 뮤지션 프랭크 자파의 밴드 ‘마더스 오브 인벤션’에 합류했다. 자파의 밴드에서 탈퇴한 이후에는 케일런과 함께 브루스 스프링스틴, 앨리스 쿠퍼 등 다양한 뮤지션의 앨범에 백그라운드 보컬로 참여하는 등 활동을 이어나갔다.

