美측, 韓 투자심리 위축 우려 협조 나설 듯 [美, 한국인 구금 사태]

미국 이민 당국의 조지아주 한국 공장 한국인 구금사건이 조기에 해결 수순으로 접어드는 모습이다. 강훈식 대통령 비서실장은 7일 오후 미국과 우리 국민 석방 교섭을 마쳤고 행정절차만 남겨두고 있다고 밝혔다.



앞서 미 국토안보수사국(HSI) 등은 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹 ‘메타플랜트 아메리카’ 공장 부지에서 근무하던 한국인 직원 300명 이상을 무더기로 체포한 바 있다. 미 이민 당국은 불법체류 등 혐의로 체포한 이들을 조사한 뒤 향후 처분을 결정하기 전까지 교정시설에 수용해 우리 국민들의 구금이 장기화할 수 있다는 우려가 컸다.

정부는 강 실장 발표 전까지 긴박한 분위기 속에서 총력 대응을 해왔다. 사건 발생 직후 현지에 조기중 워싱턴 총영사를 반장으로 한 현장대책반을 설치했다. 우리 국민들이 수용된 시설이 열악한 환경으로 지적돼온 만큼 영사 면담을 통해 의약품 등 지원이 필요한 사항을 파악하고 미 국무부에 즉각 유감을 표명했다.



조 총영사는 6일(현지시간) 면담을 마친 뒤 “우리 국민이 지내는 데 불편함이 없도록 최대한 배려해 달라고 얘기했고 실무진에서 가능한 방안들에 대해 의견을 교환했다”며 “오늘 면담한 분들은 건강한 모습으로 잘 지내고 있다”고 밝혔다. 박윤주 외교부 1차관은 전날 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 통화에서 이번 사태에 대한 유감을 표명했다.



외교가는 이날 석방 교섭이 발표되면서 안도하는 분위기다. 현대차가 대미 투자의 상징이라는 점에서 한국 정부와 기업의 대미 경제협력 의지 혹은 투자심리 위축을 우려한 미측이 사태 해결에 일정 부분 협조한 것으로 보인다. 이번 일은 이민자들이 미국인의 일자리를 뺏는다고 주장한 도널드 트럼프 대통령이 공약으로 내세운 불법 이민 단속을 대대적으로 추진하는 상황에서 성과 부풀리기에 혈안이 된 담당 기관의 대규모 검거작전에서 비롯된 것이라는 분석이 나왔다.

총 든 단속 신고자 미국 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 단속의 신고자로 알려진 조지아 지역 정치인 토리 브래넘의 사진. 도널드 트럼프 미국 대통령의 열성 지지자인 브래넘은 “현지 고용 없이 공장 건설을 하고 세제 혜택을 챙기는 한국 기업들이 지역 경제에 도움이 되지 않는다”고 주장했다. 브래넘 SNS 캡처

정부는 우리 국민들 송환이 이뤄질 때까지 필요한 조치를 취하겠다는 계획이다. 외교부 현장대응팀은 7일(현지시간) 오전 9시부터 면담을 재개해 한국인 수감자 전원을 최대한 신속하게 면담하겠다는 계획이다. 조현 외교부 장관은 8일 미국으로 출국해 미 고위 당국자들을 만날 방침이다. 외교부는 “여타 미국 지역 재외공관을 통해 우리 대미 진출 기업 근로자의 체류 현황을 점검하며 유사 사례가 발생하지 않도록 노력 중”이라고 밝혔다.

