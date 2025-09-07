내각 이탈표 속출에… 버티던 日 이시바 총리 “물러나겠다”

이시바 시게루 일본 총리는 7일 “자민당 총재직에서 물러나기로 했다”며 총리직 사임 의사를 공식 표명했다.

이시바 총리는 이날 오후 총리관저에서 긴급 기자회견을 열고 “저는 지위에 연연하지 않으며, 선거 결과에 대한 책임은 제게 있다고 줄곧 말씀드려 왔다”며 “새로운 총재를 뽑는 절차를 개시해 주기를 바란다”고 밝혔다.

이시바 시게루 일본 총리. 로이터연합뉴스

지난해 10월 총리로 취임한 지 약 11개월 만의 사의 표명이다. 이로써 일본 정국은 새 자민당 총재와 차기 총리 선출을 둘러싸고 다시 한번 격랑이 일 것으로 보인다. 내각책임제인 일본에서는 다수당 총재가 국회의 선출 절차를 거쳐 총리직을 맡는 것이 일반적이지만, 현재 중의원(하원)과 참의원(상원) 모두 ‘여소야대’ 구도여서 당내 계파와 각 정당의 셈법이 난마처럼 얽힐 가능성이 크다.

지난해 10월 중의원 선거와 올 7월 참의원 선거에서 연달아 패한 뒤 당내 일각의 퇴진 압박에도 총리직 유임 뜻을 고수하던 그는 “미국과의 관세 협상이 매듭지어진 지금이 퇴진의 적기라고 판단해 후진에게 길을 양보하는 결단을 내렸다”고 설명했다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 서명으로 일본산 수입품에 대한 자동차관세 및 상호관세 인하가 미·일 양국 합의대로 확정된 사실을 언급한 것이다. 이시바 총리는 “총리가 ‘그만두겠다’고 말하는 정권과 누가 진지하게 (관세)협상을 하겠는가”라며 “국익에 반해 사임을 언급할 수는 없는 노릇이었다”고 덧붙였다.

실질적으로는 8일로 예정된 당내 조기 총재선거에 관한 의사 확인 작업을 앞두고 상황이 점점 불리하게 돌아가자 결단을 한 것으로 풀이된다. 이시바 총리의 당 총재 임기는 2027년 9월까지로 아직 2년가량 남았으나, 자민당 당칙상 이른바 ‘리콜 규정’에 따라 소속 의원(295명)과 광역지자체 지부 대표자(47명)의 과반(172명 이상)이 찬성하면 총재선거를 앞당겨 치를 수 있다. 이날 요미우리신문은 자체 조사 결과 찬성파가 의원 140명, 광역지부 대표 21명이며 반대 입장은 총 50명에 그쳤다고 보도했다. ‘미정·무응답’ 약 130명 가운데 11명만 찬성으로 돌아서도 사실상 이시바 총리에 대한 ‘사임 권고’로 평가되는 조기 총재선거 국면에 돌입하는 셈이다.

차관급인 부대신·정무관 등 내각 요직의 이탈표가 잇따르는 가운데 스즈키 게이스케 법무상이 지난 5일 현직 각료 중에서는 처음으로 찬성 입장을 밝힌 것도 영향을 준 것으로 관측된다. 당내 기반이 취약한 이시바 총리로서는 자리를 지키더라라도 내각을 운영할 동력이 점점 훼손되는 상황이 돼 가고 있었던 것이다.

6일 총리관저에서 이뤄진 스가 요시히데 전 총리(자민당 부총재), 고이즈미 신지로 농림수산상과의 회동은 결정타가 된 것으로 보인다. 고이즈미 장관은 스가 전 총리가 돌아간 뒤에도 약 2시간 동안 더 남아 이시바 총리에게 “(당의) 일치단결을 위한 환경을 만들 필요가 있다”며 결단을 촉구했다고 니혼게이자이신문 등이 전했다.

이시바 총리는 퇴진 결정이 ‘고뇌의 결단’이었다면서 조기 총재선거 실시에 관한 의사 확인 절차가 이뤄지면 당내에 큰 분열이 일어날 수도 있다고 생각했다고 말했다.

지난 6월 이 대통령 취임 후 짧은 기간 동안 두 차례나 정상회담을 하며 ‘미래지향적 관계’ 구축 의지를 확인했던 이시바 총리가 물러나면 한·일 관계에도 파장이 일 수 있다. 차기 총리 선호도 조사에서 선두권을 형성하는 고이즈미 장관과 다카이치 사나에 전 경제안보담당상은 제2차 세계대전 A급 전범들이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배하는 인사들이다.

이시바 총리는 이날 회견에서 재임 중 외교 성과를 언급하던 중 “대한민국 이재명 대통령과 결실 있는 회담을 했다”며 “아시아 여러 나라와 연대를 추구해 나가야 한다”고 말했다.

