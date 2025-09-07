포항국제전시컨벤션센터, 신규직원 공개채용 설명회 개최

포항국제전시컨벤션센터재단(POEX)은 지난 4일 계명대학교 의양관에서 재학생과 취업준비생을 대상으로 신규직원 공개채용 설명회를 열었다고 7일 밝혔다.

김민호 POEX 사무국장이 지난 4일 계명대학교에서 신규직원 공개채용 설명회를 열고 있다. 포항시 제공

이번 설명회는 기획·행사운영, 전시·마케팅, 경영지원 등 다양한 직무를 대상으로 하며, 지역과 함께 성장하며 포항의 MICE 산업을 선도할 우수 인재 확보를 위해 마련됐다.

설명회에서는 기관 소개와 주요 사업, 향후 비전, 모집 분야·자격 요건·전형 절차, POEX 인재상, 근무 조건과 복리후생 등이 소개됐다.

이어 김민호 POEX 사무국장 등이 직접 현장 경험을 공유하고, 채용 과정과 직무와 관련한 궁금증을 해소하는 질의응답 시간도 마련됐다.

포항국제전시컨벤션센터재단(POEX) 조감도.

입사지원서는 오는 15~19일까지 채용 전용 사이트에서 온라인 접수할 수 있다.

서류전형과 필기, 1·2차 면접전형을 거쳐 11월 중 최종 임용될 예정이다.

송남운 POEX 대표는 “포항의 미래 성장동력인 MICE 산업을 이끌어갈 역량 있는 인재를 찾고 있다”며, “이번 채용설명회가 구직자들에게 실질적인 도움이 되고, 더 많은 관심과 참여를 이끌어내길 기대한다”고 밝혔다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

