경주시, ‘월드음식점 150곳’ 선정… APEC 손님맞이 준비 박차

경북 경주시는 지난 5월 최종 선정한 ‘월드음식점 150곳’을 중심으로 2025 APEC 정상회의 손님맞이 준비에 만전을 기하고 있다고 7일 밝혔다.

월드음식점은 △외국인 친화적 서비스 △청결하고 안전한 위생 환경 △국제행사에 걸맞은 품격 있는 응대 역량을 갖춘 업소로, 경주의 글로벌 미식 인프라를 대표한다.

경주 월드음식점 현판 사진. 경주시 제공

선정된 업소에는 △QR 외국어 메뉴판 △옥외형 라이트패널 △양방향 통번역기 △위생용품 등을 지원했으며, 업주와 종사자들을 대상으로 위생·친절 교육을 실시해 서비스 품질을 높였다.

이를 통해 세계 각국에서 찾아올 정상단과 관광객들이 안심하고 경주에서 음식을 즐길 수 있는 환경을 마련했다는 평가가 나온다.

시는 월드음식점을 단순한 맛집이 아닌 국제적 기준의 서비스와 편의성을 갖춘 ‘세계인을 위한 음식점’으로 자리매김시켜 음식문화 분야에서도 국제행사 개최 도시로서의 품격을 높인다는 방침이다.

주낙영 시장은 “월드음식점은 외국 손님들이 편안하고 즐겁게 경주의 음식을 경험할 수 있도록 마련한 준비의 일환”이라며, “APEC 정상회의를 계기로 경주가 글로벌 환대도시로 도약하는 발판이 될 것”이라고 강조했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

