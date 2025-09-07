NYT “對美 투자 나선 한국기업 딜레마” [美, 한국인 구금 사태]

미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여명이 이민 당국에 체포된 사건을 두고 미국 정치권에서 반응이 엇갈리고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 강경한 이민정책을 지지하는 공화당 정치인들은 이번 단속을 옹호하는 반면 민주당 정치인들은 행정부의 접근 방식을 비판하고 나선 것이다.

미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 캡처

의회 아시아태평양계 코커스(CAPAC) 소속 민주당 의원들과 조지아주의 민주당 하원의원들은 6일(현지시간) 공동성명을 통해 “한국 혈통을 다수 포함한 이민자 수백명이 구금됐고, 여기에는 미국 시민과 합법적인 영주권자도 포함됐다고 한다”며 “트럼프 행정부는 폭력적인 범죄자를 겨냥하는 대신 대규모 추방 할당 목표를 채우기 위해 직장이나 유색인종 사회에서 이민자들을 쫓고 있다”고 지적했다.



미 언론은 한국과 무역협상이 한창인 가운데 단속이 이루어진 점을 집중 조명하며 대미 투자에 나설 한국 기업들이 딜레마에 직면했다고 전하기도 했다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 행정부는 한국 기업들의 미국 투자를 장려하면서도 동시에 높은 관세를 부과하고 비자 발급을 대폭 제한해 부품 운송과 공장 건설 기술자 확보를 더 어렵고 비용이 많이 들게 만들고 있다”고 지적했다.



일본 언론은 이번 사태가 “한·미 경제협력 기운에 찬물을 끼얹었다”고 냉정한 평가를 내리면서도 다른 아시아계 공장에 미칠 영향을 언급하며 경계감을 나타냈다. 니혼게이자이신문은 “미국 행정부 단속이 아시아계 등 외자 기업 공장도 대상이 될 수 있다는 사실을 보여줬다”고 평했다.

