‘성비위’ 안이한 대처로 여론 뭇매… ‘도움 요청 외면’ 조국 책임론 확산

7일 조국혁신당 지도부의 총사퇴는 당내 성비위 사건에 제대로 대처하지 못했다는 비판 여론을 뒤늦게 수용함으로써 악화일로로 치닫는 상황을 수습하려는 노력의 일환으로 분석된다. 그러나 창당 주역이자 당의 ‘간판’인 조국 혁신정책연구원장이 사건 소식을 옥중에서 접하고서도 피해자를 위한 조치를 취하지 않았다는 비판은 가라앉지 않고 있다. 정계 복귀를 위한 몸풀기에 주력해 온 조 원장의 정치적 행보에도 제약이 따를 것으로 예상된다.



혁신당 김선민 당대표 권한대행은 당 지도부 사퇴를 발표한 기자회견에서 이번 사건이 신생정당인 혁신당의 한계에서 비롯된 것이라고 했다. 그는 “대응조직과 매뉴얼도 없는 상태에서 일이 일어났다. 우왕좌왕 시간을 지체했다”고 자책했다.

당내 성 비위 사건을 책임지겠다며 7일 사퇴한 조국혁신당 김선민 당대표 권한대행(왼쪽)과 서왕진 원내대표가 기자회견을 위해 회의실에 입장하고 있다.

당초 혁신당은 조 원장이 사면·복권으로 풀려난 후 그의 당대표직 복귀를 염두에 둔 조기 전당대회 실시를 지도부 만장일치로 의결했었다. 하지만 이번 사태를 계기로 비상대책위원회 체제로 넘어가게 되면서 조 원장 행보에 영향은 불가피해졌다. 조 원장은 전날 유튜브에 출연해 “성비위 사건이 발생했을 때 나는 옥중에 있었다”며 “당무에 일체 이래라저래라 할 수 없는 처지였다”고 했다. 유죄 확정판결로 당적이 박탈된 점도 부각했다.



이와 관련해 조 원장의 서울대 82학번 동기이자 혁신당 창당준비위원장을 지낸 장영승 전 서울산업진흥원 대표는 6일 자신의 페이스북에 올린 글에서 성비위 관련 소문이 6월 중순부터 자신에게 들려오기 시작했다며 “이 문제는 과할 정도로 피해자 중심적으로 풀어가야 한다고 여러 경로를 통해 당 지도부에다가 전달했지만 돌아오는 답변은 안이했다”고 적었다. 장 전 대표는 “결국 내가 조국에게 면회 가서 직접 이야기해야겠다고 해서 당을 통해 면회 신청을 여러 번 했으나 끝내 거절을 당했다”고 했다. 이에 실망한 장 전 대표는 지난 7월10일 탈당계를 냈지만 반려됐고, 일주일 뒤인 17일 조 원장을 서울남부교도소에서 면회할 수 있었다고 한다. 조 원장은 당시 “내가 나가야 해결이 되고, 나가서 해결하겠다”고 말했다고 장 전 대표는 전했다.



전문가들은 혁신당의 대처 미흡을 한목소리로 질타했다. 덕성여대 조진만 교수(정치외교학)는 “성비위 문제가 발생했을 때 엄정하고 발빠르게 대처해야 하는데, 항상 여론의 뭇매를 맞고 대응한다”고 했다. 허민숙 국회입법조사처 입법조사관(여성학 박사)은 “성비위 사건은 가장 신속하게 처리해야 하는 사건인데, 시간을 지체해 당이 2차 피해를 유발하는 조건을 형성했다”고 지적했다.



한편 고소 접수 5개월째 사건은 여전히 경찰 수사 단계에 머물러 있다. 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 성폭력처벌법상 업무상 위력에 의한 추행 혐의로 혁신당 전 당직자 A씨를 조사하고 있다. 앞서 혁신당 강미정 전 대변인은 상급자였던 A씨가 본인을 비롯한 일부 피해자들을 상대로 10개월간 신체적 접촉을 하고 성희롱성 발언을 했다며 올 4월 경찰에 그를 고소했다.



경찰은 양쪽 진술의 신빙성을 따지고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “범행 후 시간이 많이 흘렀고 진술을 제외하곤 객관적인 자료가 부족한 상황”이라며 “당시 자료를 확보하고 자세한 상황을 파악하는 데 시간이 걸릴 수밖에 없다”고 설명했다.

