“1년 임대료 면제”… 성안길 살리기 나선 건물주들

“요즘 경기가 ‘IMF(국제통화기금) 사태’ 때처럼 안 좋아요. 임차인들과 고통을 분담해야 이번 위기를 극복할 수 있다고 생각했습니다.”

충북 청주시 상당구 성안길 건물 소유주 60대 김모씨는 최근 임차인에게 임대료를 받지 않기로 한 이유에 대해 이렇게 설명했다. 김씨는 소유 건물 상가에 고객들 발길이 줄자 임차인에게서 어렵게 임대료 감면 얘기를 전해 듣고 아예 1년치 임대료를 받지 않기로 했다. 김씨와 임차인은 20년 지기로 상가 임대료는 연 2000만원을 넘는 것으로 알려졌다. 김씨는 7일 세계일보와 통화에서 “코로나19 사태 이후 경기 회복이 안 되는데 상인들이 얼마나 힘들겠느냐”며 “고통을 분담해야 위기를 극복할 수 있다고 생각해 1년치 임대료를 받지 않기로 했다”고 설명했다.

이범석 충북 청주시장(왼쪽 네번째)과 홍경표 성안길상점가 상인회 회장(〃 세번째), 김석웅 성안길상점가 건물주 대표(〃 다섯번째) 등이 2일 ‘성안길상점가 착한임대 실천 및 공실 해결 위해 상생 협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 청주시 제공

청주시에 따르면 성안길에는 ‘착한 임대료’로 상생의 길을 택한 임대인이 늘고 있다. 10년 동안 매년 임대료를 인하한 60대 임대인 최모씨는 시에 “결국 임차인이 있어야 임대인도 있는 것이니 함께 상생하려 한다”고 말했다. 코로나19 이후 임대료를 올리지 않고 주변 시세보다 저렴한 임대료를 받고 있다는 30대 이모씨는 “성안길은 원도심이라 오랫동안 건물을 소유한 사람이 많아 수익률을 따지기보다는 임차인의 사정을 들어주려는 경우가 많다”고 전했다.

성안길을 몇해 전만 해도 ‘청주의 명동’이라 불릴 만큼 북적였다. 점차 유동인구가 줄며 ‘임대’를 붙여 놓은 상가가 늘고 있다. 중심부에 자리했던 영화관과 쇼핑몰이 문을 닫으며 이런 현상을 부추겼다. 한국부동산원 부동산통계정보 시스템을 보면 매년 1분기 성안길 중대형 상가(3층 이상이거나 전체면적 330㎡ 초과 규모) 공실률은 2022년 24.8%, 2023년 26.3%, 2024년 31%, 올해 32.8%로 나타났다. 상가 10곳 중 3곳이 공실인 셈이다.

이에 청주시는 도심 상권의 옛 명성을 되찾기 위해 상인회, 건물주와의 상생협약을 추진했다. 시는 이달 2일 성안길상점가상인회, 상가 50여곳 건물주 등과 상생협약을 체결했다. 성안길상점가에 활력을 불어넣고 지역경제를 부흥하기 위해서다. 아울러 상인회는 소상공인과 청년 상인에게 맞춤형 입점 상담을 지원하고 착한 임대인을 연계하는 등 성안길 상권을 위해 자체 방안을 마련하기로 했다. 상가 건물주는 적정 임대료 유지, 재계약 협조 등 임대조건 완화로 공실 해결과 상권 회복에 앞장설 방침이다.

이범석 청주시장은 “성안길상점가는 경기 침체와 소비문화 변화, 신시가지 발전 등에 따른 유동인구 유출로 어려움을 겪고 있지만 이번 협약에 적극적으로 협조해 주신 분들 덕분에 재도약이 가능할 것”이라고 강조했다. 이 시장은 “시는 원도심 부흥과 임대인?임차인 상생 발전을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.

청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]