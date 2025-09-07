‘성비위 파문’ 혁신당 지도부 전원 총사퇴

조기 전대는 예정대로 추진
조국혁신당 지도부가 당내 성비위 사건을 수습하는 과정에서 피해자를 제대로 보호하지 못한 데 더해 2차 가해가 벌어진 데 대한 책임을 지고 총사퇴했다.
혁신당 김선민 당대표 권한대행은 7일 국회에서 연 긴급기자회견에서 “당 안팎에서 벌어진 문제에 대해 책임을 통감한다”며 “대표 권한대행직에서 물러남으로써 그 책임을 다하겠다”고 밝혔다. 김 권한대행은 “관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복을 위해 이제 현 지도부는 물러난다”며 “새로 올 분들에게 무거운 짐을 넘겨 죄송하다. 현 상황을 수습해 국민과 당원 동지들의 마음을 다시 모으리라 굳게 믿는다”고 말했다. 황명필 최고위원은 기자회견 뒤 기자들과 만나 당 지도부 중에서는 원내에서 선출한 서왕진 원내대표를 제외한 전원이 사퇴한다고 했다.
혁신당은 당무위원회 의결을 거쳐 비상대책위 체제에 돌입할 예정이다. 혁신당은 조국 혁신정책연구원장 사면·복권 이후 11월 중순에 조기 전당대회를 하기로 한 바 있는데 이 일정은 그대로 진행될 것으로 보인다. 황 최고위원은 조 원장과 지도부 간 총사퇴 관련 사전 교감이 있었는지에 대한 질문에는 “그런 것은 없다”고 했다.
같은 당 황현선 사무총장도 앞서 긴급기자회견을 열고 “우리 당을 믿고 지지해 준 당원 동지 여러분과 국민 여러분께 실망을 안겨드린 점은 사무총장이 마땅히 책임져야 할 일로, 사퇴를 결심하게 됐다”고 밝혔다. 황 총장은 성비위 사건과 관련한 비판 여론이 조 원장으로 향하는 것을 두고선 “이 또한 저의 부덕”이라며 “계속되는 고통을 버티고 또 버티는 조 원장에게 겨눈 화살을 거둬 달라”고 호소했다.
이밖에 ‘2차 가해성 발언’ 논란을 빚은 이규원 당 사무부총장과 더불어민주당 최강욱 교육연수원장도 사퇴했다.
