[이코노 브리핑] ‘가짜 명품’ 5년간 1조4471억원어치 적발 외

‘가짜 명품’ 5년간 1조4471억원어치 적발

국내 밀반입을 시도하다 적발된 ‘가짜 명품’이 5년간 1조5000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 7일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 최은석 의원이 관세청으로부터 제출받은 ‘브랜드별 지식재산권 침해 단속 현황’에 따르면, 2021년부터 올해 6월까지 관세청이 적발한 위조명품은 총 1조4471억원어치에 달했다. 정품 기준시가로 산정한 금액이다. 브랜드별 적발 건수에서는 샤넬이 470건으로 가장 많았다. 이어 루이뷔통 407건, 구찌 372건, 디올 292건, 프라다 254건 순이었다.

하나은행, 첫 고객 비대면 전용 적금 출시

하나은행이 첫 고객을 대상으로 최고 연 7.7% 금리를 제공하는 비대면 전용 적금 상품 ‘오늘부터, 하나 적금’을 출시했다고 7일 밝혔다. 가입금액은 매월 1만원 이상 20만원 이하로 계약기간은 6개월이다. 기본금리 연 2%에 우대금리 최대 연 5.7%포인트를 제공한다. 구체적으로는 적금 가입 직전 6개월 동안 하나은행 상품을 보유하지 않은 경우 연 4.7%포인트, 하나은행 입출금통장에서 적금으로 3회 이상 자동이체 시 연 0.5%포인트, 상품·서비스 마케팅 등 선택 항목에 모두 동의하면 연 0.5%의 우대금리를 추가로 제공한다.

농협은행 첫 유럽 권역 점포 ‘런던지점’ 개점

농협은행이 영국 런던지점을 개점했다고 7일 밝혔다. 이는 농협은행의 첫 유럽 권역 점포로, 유럽에 진출한 한국계 기업뿐 아니라 아시아와 금융 연결을 모색하는 현지 기업을 대상으로 관련 서비스를 제공할 예정이다. 아울러 유럽·중동·아프리카 지역 글로벌 기업금융(IB) 확대를 위한 교두보로도 활용한다.

