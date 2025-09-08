KB국민카드, 국내 법인카드 시장 1위 ‘굳건’ 외 [마이머니 단신]

KB국민카드, 국내 법인카드 시장 1위 ‘굳건’

KB국민카드가 국내 법인카드 시장 1위를 굳건히 지키고 있다. 카드 발급을 넘어, 기업고객의 실제 경영 환경에 최적화된 디지털 서비스를 선제적으로 도입한 전략의 결과로 평가된다.



7일 KB국민카드에 따르면 이 회사는 지난 7월 8개사 신용체크카드 기준 18.42%의 법인카드 이용금액을 기록하며 국내 법인카드 시장 1위를 지켜냈다.



이 같은 1위 자리 수성에는 KB국민카드의 기업카드 전용 애플리케이션(앱) ‘KB국민기업카드 앱’(사진)을 통한 B2B(기업간거래) UX(사용자 경험) 경쟁력 강화가 자리 잡고 있다. 앱을 통해 고객은 신규카드 발급, 기존회원 추가발급, 신청내역 조회가 가능하다. 이용내역 및 잔여한도 확인은 물론이고, 영업점 방문 없이 법인관련 서류를 간편하게 제출할 수 있다.



특히 업체 총한도 및 부서별 한도 증감액 신청이 가능해 기업 운영에 필요한 업무를 비대면으로 쉽게 처리할 수 있다.



생체인증 기반의 빠른 로그인과 카드번호 촬영으로 가능한 간편 카드등록, 기업경비와 포인트리를 관리할 수 있는 통합 서비스 등 차별화된 사용자 경험을 제공한다.

우리카드, AI로 광고·캐릭터 ‘블루맨’ 제작

생성형 인공지능(AI)을 활용해 외부 대행사 없이 자체 제작한 우리카드의 카드의정석2 광고와 캐릭터 ‘블루맨’(사진)이 사회관계망서비스(SNS)에 공개돼 고객들의 눈길을 끌고 있다.



카드의정석2 광고는 실제 촬영이 어려운 맹수나 아기들의 놀라는 모습 등을 우리카드 직원이 직접 생성형 AI만을 활용해 작업했으며 음악, 효과음 등도 자체 제작했다.



영상에 등장하는 귀여운 동물들과 아기는 ‘카드의정석2’의 블루·퍼플맨 디자인처럼 눈을 크게 뜨고 깜짝 놀라는 표정을 통해 상품의 강력한 혜택을 시각화했으며, 놀랄 만한 카드를 만들기 위해 애쓰는 우리카드 임직원을 대형 플레이트를 작업하고 있는 사람들로 표현했다.



카드 플레이트 이미지의 캐릭터 ‘베이비블루’는 AI를 활용해 새롭게 태어났다. 카드 디자인의 눈과 입 모양을 그대로 살려 깜짝 놀란 감정을 입체적으로 구현해낸 것이 특징이다. 해당 광고는 부산 해운대 그랜드 조선호텔 외벽에서 볼 수 있다.



우리카드는 지난달 1일과 2일 이틀간 현장 SNS 이벤트를 함께 운영했다. 블루맨에게 응원의 댓글을 남기거나 우리카드 유튜브·카카오톡 채널 구독 시, 벌집 아이스크림을 현장에서 증정했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]